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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:04

Так что, за покупку онлайн с самовывозом сейчас можно получить 10000 баллов от MC, 5% от "Востока", и ещё 1% (или даже 1,5%, если повезёт) от самого Сильпо? Или Что-то здесь где-то не сработает?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:14

  M-Audio написав:Так что, за покупку онлайн с самовывозом сейчас можно получить 10000 баллов от MC, 5% от "Востока", и ещё 1% (или даже 1,5%, если повезёт) от самого Сильпо? Или Что-то здесь где-то не сработает?

Ну если выберете оплату через сайт и нигде ничего не глюкнет то все сработает. Только я так понимаю там будет не 5% от Востока +1,5% от Сильпа а типа 4% восток +1,5% сильпо. Потому как восток указывая *5 обычно имеет и 1% сильпа по умолчанию.
Но может и глюкануть. У меня уже третий день рассматривают заявку на оплате заказа через сайт с оплатой через сайт по какому мне восток начислил не *4 а *2. И хотя изначально срок рассмотрения был 1 день теперь им "надо больше времени"
Flamingo
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1

 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:31

  M-Audio написав:Так что, за покупку онлайн с самовывозом сейчас можно получить 10000 баллов от MC, 5% от "Востока", и ещё 1% (или даже 1,5%, если повезёт) от самого Сильпо? Или Что-то здесь где-то не сработает?

Если есть Ньюкард или Окарта можете оплатить ими и получить 5% кешбэка за онлайн оплату , 1,5% от Сильпо и 10000 баллов от МС
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:40

velvet мне кстати зачислили 1% от сильпо, а не 1.5%
omb
 
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  #<1 ... 57585960
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