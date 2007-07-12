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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:04
Так что, за покупку онлайн с самовывозом сейчас можно получить 10000 баллов от MC, 5% от "Востока", и ещё 1% (или даже 1,5%, если повезёт) от самого Сильпо? Или Что-то здесь где-то не сработает?
Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:14
Ну если выберете оплату через сайт и нигде ничего не глюкнет то все сработает. Только я так понимаю там будет не 5% от Востока +1,5% от Сильпа а типа 4% восток +1,5% сильпо. Потому как восток указывая *5 обычно имеет и 1% сильпа по умолчанию.
Но может и глюкануть. У меня уже третий день рассматривают заявку на оплате заказа через сайт с оплатой через сайт по какому мне восток начислил не *4 а *2. И хотя изначально срок рассмотрения был 1 день теперь им "надо больше времени"
Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:31
Если есть Ньюкард или Окарта можете оплатить ими и получить 5% кешбэка за онлайн оплату , 1,5% от Сильпо и 10000 баллов от МС
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