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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:04
Так что, за покупку онлайн с самовывозом сейчас можно получить 10000 баллов от MC, 5% от "Востока", и ещё 1% (или даже 1,5%, если повезёт) от самого Сильпо? Или Что-то здесь где-то не сработает?
Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:14
Ну если выберете оплату через сайт и нигде ничего не глюкнет то все сработает. Только я так понимаю там будет не 5% от Востока +1,5% от Сильпа а типа 4% восток +1,5% сильпо. Потому как восток указывая *5 обычно имеет и 1% сильпа по умолчанию.
Но может и глюкануть. У меня уже третий день рассматривают заявку на оплате заказа через сайт с оплатой через сайт по какому мне восток начислил не *4 а *2. И хотя изначально срок рассмотрения был 1 день теперь им "надо больше времени"
Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:31
Если есть Ньюкард или Окарта можете оплатить ими и получить 5% кешбэка за онлайн оплату , 1,5% от Сильпо и 10000 баллов от МС
Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:48
Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:32
Re: Банк Восток
Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:42
Вам в вайбер придет сообщение что посылка собрана и можно за ней ехаЙ. Только после этого списывается оплата - и она может быть меньше если не оказалось какого-то товара или вы заказали весовой товар. Когда приезжаете в сильпо там есть спец касса для выдачи заказов. Но кассир нет на месте. Надо найти охранника и он по рации кассира с тележкой позовет. Собственно что оплата сделана кассир не может не знать - именна она жмакает кнопу в компутере на снятие оплаты после сбора корзины. Если вдруК у вас денеХ на карте не оказалось - она тоже это видит и предложит заплатить на месте (налом, картой или аппкой).
Как-то так...
Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:45
Flamingo
Дякую!
Через скільки часу, як правило, приходить повідомлення, що мене вже чекають ?
Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:54
Тут как соберут. Но вы когда сформируете заказ то укажите желаемое время его забора. Вот минимум за полчаса до этого времени вам сообщение уже придет. Но может и намного раньше - у меня был случай когда вечером заказал на завтра на 11 часов - так мне около 21 часа вечера пришло что уже собрано.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:14
Flamingo
Ще одне питання - сформував замовлення, добив сертифікатами до 1250 грн.
НА сторінці оплати пише - "0" грн.
Чому?
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