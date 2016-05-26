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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:04

Так что, за покупку онлайн с самовывозом сейчас можно получить 10000 баллов от MC, 5% от "Востока", и ещё 1% (или даже 1,5%, если повезёт) от самого Сильпо? Или Что-то здесь где-то не сработает?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:14

  M-Audio написав:Так что, за покупку онлайн с самовывозом сейчас можно получить 10000 баллов от MC, 5% от "Востока", и ещё 1% (или даже 1,5%, если повезёт) от самого Сильпо? Или Что-то здесь где-то не сработает?

Ну если выберете оплату через сайт и нигде ничего не глюкнет то все сработает. Только я так понимаю там будет не 5% от Востока +1,5% от Сильпа а типа 4% восток +1,5% сильпо. Потому как восток указывая *5 обычно имеет и 1% сильпа по умолчанию.
Но может и глюкануть. У меня уже третий день рассматривают заявку на оплате заказа через сайт с оплатой через сайт по какому мне восток начислил не *4 а *2. И хотя изначально срок рассмотрения был 1 день теперь им "надо больше времени"
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:31

  M-Audio написав:Так что, за покупку онлайн с самовывозом сейчас можно получить 10000 баллов от MC, 5% от "Востока", и ещё 1% (или даже 1,5%, если повезёт) от самого Сильпо? Или Что-то здесь где-то не сработает?

Если есть Ньюкард или Окарта можете оплатить ими и получить 5% кешбэка за онлайн оплату , 1,5% от Сильпо и 10000 баллов от МС
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:40

velvet мне кстати зачислили 1% от сильпо, а не 1.5%
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:48

  omb написав:velvet мне кстати зачислили 1% от сильпо, а не 1.5%

Нужно привязать карту в приложение Сильпо и при оплате на кассе сказать, чтобы оплатила приложением.
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:32

Re: Банк Восток

  M-Audio написав:Так что, за покупку онлайн с самовывозом


А як це реалізувати на практиці?
1. Формуєш замовлення на shop.silpo.ua.
2. Оплачуєш на сайті.
3. ... До кого звертатись в магазині? Як вони бачать, що замовлення оплачене?
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:42

  V2 написав:
  M-Audio написав:Так что, за покупку онлайн с самовывозом


А як це реалізувати на практиці?
1. Формуєш замовлення на shop.silpo.ua.
2. Оплачуєш на сайті.
3. ... До кого звертатись в магазині? Як вони бачать, що замовлення оплачене?

Вам в вайбер придет сообщение что посылка собрана и можно за ней ехаЙ. Только после этого списывается оплата - и она может быть меньше если не оказалось какого-то товара или вы заказали весовой товар. Когда приезжаете в сильпо там есть спец касса для выдачи заказов. Но кассир нет на месте. Надо найти охранника и он по рации кассира с тележкой позовет. Собственно что оплата сделана кассир не может не знать - именна она жмакает кнопу в компутере на снятие оплаты после сбора корзины. Если вдруК у вас денеХ на карте не оказалось - она тоже это видит и предложит заплатить на месте (налом, картой или аппкой).
Как-то так...
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:45

Flamingo
Дякую!
Через скільки часу, як правило, приходить повідомлення, що мене вже чекають :) ?
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:54

  V2 написав:Flamingo
Дякую!
Через скільки часу, як правило, приходить повідомлення, що мене вже чекають :) ?
Тут как соберут. Но вы когда сформируете заказ то укажите желаемое время его забора. Вот минимум за полчаса до этого времени вам сообщение уже придет. Но может и намного раньше - у меня был случай когда вечером заказал на завтра на 11 часов - так мне около 21 часа вечера пришло что уже собрано.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:14

Flamingo
Ще одне питання - сформував замовлення, добив сертифікатами до 1250 грн.
НА сторінці оплати пише - "0" грн.
Чому? :roll:
V2
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