Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:42

V2 написав: M-Audio написав: Так что, за покупку онлайн с самовывозом Так что, за покупку онлайн с самовывозом



А як це реалізувати на практиці?

1. Формуєш замовлення на shop.silpo.ua.

2. Оплачуєш на сайті.

3. ... До кого звертатись в магазині? Як вони бачать, що замовлення оплачене? А як це реалізувати на практиці?1. Формуєш замовлення на shop.silpo.ua.2. Оплачуєш на сайті.3. ... До кого звертатись в магазині? Як вони бачать, що замовлення оплачене?

Вам в вайбер придет сообщение что посылка собрана и можно за ней ехаЙ. Только после этого списывается оплата - и она может быть меньше если не оказалось какого-то товара или вы заказали весовой товар. Когда приезжаете в сильпо там есть спец касса для выдачи заказов. Но кассир нет на месте. Надо найти охранника и он по рации кассира с тележкой позовет. Собственно что оплата сделана кассир не может не знать - именна она жмакает кнопу в компутере на снятие оплаты после сбора корзины. Если вдруК у вас денеХ на карте не оказалось - она тоже это видит и предложит заплатить на месте (налом, картой или аппкой).Как-то так...