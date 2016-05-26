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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:47
Это они вашу карту типа лукап кодом проверяют. Само списание оплаты будет после того как соберут ваш заказ. Но не знаю как серты - я заказывал с оплатой на месте - потому что серты сканили на кассе чтобы их активировать. Как пройдет покупка сертов с оплатой в интернете я не знаю
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Flamingo
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:03
velvet написав: omb написав:velvet
мне кстати зачислили 1% от сильпо, а не 1.5%
Нужно привязать карту в приложение Сильпо и при оплате на кассе сказать, чтобы оплатила приложением.
ааа, а я выбрал оплату мастерпассом, думал будет одинаково.. буду в курсе, спасибо
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omb
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mustbe
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