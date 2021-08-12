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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:47
Это они вашу карту типа лукап кодом проверяют. Само списание оплаты будет после того как соберут ваш заказ. Но не знаю как серты - я заказывал с оплатой на месте - потому что серты сканили на кассе чтобы их активировать. Как пройдет покупка сертов с оплатой в интернете я не знаю
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Flamingo
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:03
velvet написав: omb написав:velvet
мне кстати зачислили 1% от сильпо, а не 1.5%
Нужно привязать карту в приложение Сильпо и при оплате на кассе сказать, чтобы оплатила приложением.
ааа, а я выбрал оплату мастерпассом, думал будет одинаково.. буду в курсе, спасибо
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omb
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:58
Flamingo написав:
у меня был случай когда вечером заказал на завтра на 11 часов - так мне около 21 часа вечера пришло что уже собрано.
Риба та морозиво вже чекають на Вас - зможете забрати зранку у вигляді супу.
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klug
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 20:13
klug написав: Flamingo написав:
у меня был случай когда вечером заказал на завтра на 11 часов - так мне около 21 часа вечера пришло что уже собрано.
Риба та морозиво вже чекають на Вас - зможете забрати зранку у вигляді супу.
Вы прям продолжаете нострадамусничать
. Да в том заказе действительно было мороженное. А еще крабовые палки. Но никакого супа к моменту получения заказа не было - сотрудники сильпа оказались довольно благоразумны - они всю заказанную замороженную продукцию кладут в отдельный морозильник. Поэтому в 11 часов следующего дня и мороженное, и палки были в своем естественном товарном состоянии
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Flamingo
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:11
Flamingo написав:
Как пройдет покупка сертов с оплатой в интернете я не знаю
Поддержка говорит, что будут электронные сертификаты на почту
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Pater
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П'ят 13 сер, 2021 20:28
omb
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