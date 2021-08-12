RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Восток

Банк Восток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:47

Это они вашу карту типа лукап кодом проверяют. Само списание оплаты будет после того как соберут ваш заказ. Но не знаю как серты - я заказывал с оплатой на месте - потому что серты сканили на кассе чтобы их активировать. Как пройдет покупка сертов с оплатой в интернете я не знаю
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6740
З нами з: 20.03.15
Подякував: 108 раз.
Подякували: 1830 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:03

  velvet написав:
  omb написав:velvet мне кстати зачислили 1% от сильпо, а не 1.5%

Нужно привязать карту в приложение Сильпо и при оплате на кассе сказать, чтобы оплатила приложением.
ааа, а я выбрал оплату мастерпассом, думал будет одинаково.. буду в курсе, спасибо
omb
 
Повідомлень: 3236
З нами з: 08.04.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:58

  Flamingo написав:у меня был случай когда вечером заказал на завтра на 11 часов - так мне около 21 часа вечера пришло что уже собрано.

Риба та морозиво вже чекають на Вас - зможете забрати зранку у вигляді супу.
klug
 
Повідомлень: 6001
З нами з: 18.08.14
Подякував: 260 раз.
Подякували: 786 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 20:13

  klug написав:
  Flamingo написав:у меня был случай когда вечером заказал на завтра на 11 часов - так мне около 21 часа вечера пришло что уже собрано.

Риба та морозиво вже чекають на Вас - зможете забрати зранку у вигляді супу.

Вы прям продолжаете нострадамусничать ;). Да в том заказе действительно было мороженное. А еще крабовые палки. Но никакого супа к моменту получения заказа не было - сотрудники сильпа оказались довольно благоразумны - они всю заказанную замороженную продукцию кладут в отдельный морозильник. Поэтому в 11 часов следующего дня и мороженное, и палки были в своем естественном товарном состоянии
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6740
З нами з: 20.03.15
Подякував: 108 раз.
Подякували: 1830 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:11

  Flamingo написав: Как пройдет покупка сертов с оплатой в интернете я не знаю

Поддержка говорит, что будут электронные сертификаты на почту
Pater
Аватар користувача
 
Повідомлень: 166
З нами з: 10.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 58596061
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1919, 1920, 1921
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19209 2887052
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 сер, 2021 22:00
guntherhouse777
Альфа-Банк 1 ... 9686, 9687, 9688
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
96871 12147340
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 сер, 2021 21:03
Вкладчик1234
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4941, 4942, 4943
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49420 6516527
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 сер, 2021 20:52
Goodman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19210)
13.08.2021 23:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.