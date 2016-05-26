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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:47
Это они вашу карту типа лукап кодом проверяют. Само списание оплаты будет после того как соберут ваш заказ. Но не знаю как серты - я заказывал с оплатой на месте - потому что серты сканили на кассе чтобы их активировать. Как пройдет покупка сертов с оплатой в интернете я не знаю
Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:03
Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:58
Додано: П'ят 13 сер, 2021 20:13
Вы прям продолжаете нострадамусничать . Да в том заказе действительно было мороженное. А еще крабовые палки. Но никакого супа к моменту получения заказа не было - сотрудники сильпа оказались довольно благоразумны - они всю заказанную замороженную продукцию кладут в отдельный морозильник. Поэтому в 11 часов следующего дня и мороженное, и палки были в своем естественном товарном состоянии
Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:11
Додано: Нед 15 сер, 2021 16:08
А лукап код и код авторизации – это синонимы?
На днях пытался оплатить услугу доставки на сайте Новой почты через мастерпас. В мастерпасе у меня зарегистрирована только одна карта БВР. Новая почта попросила ввести лукап код, который я должен получить от банка. Я нашел в деталях платежа код авторизации и хотел ввести его в текстовое поле, да вот засада – поле принимало только цифры, а код состоял из цифр и букв, типа 58IDX1. Пробовал через буфер обмена перенести, копирую весь код, а в поле вставляется отфильтрованный без букв. В итоге забил, оплатил доставку картой в отделении. Но не дает покоя вопрос, чей это косяк – Новой почты, сделавшей на сайте поле ввода только для цифр, или банка Восток, генерирующего нестандартные коды авторизации?
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