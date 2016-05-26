Додано: Нед 15 сер, 2021 16:08

Flamingo написав: Это они вашу карту типа лукап кодом проверяют. Само списание оплаты будет после того как соберут ваш заказ. Но не знаю как серты - я заказывал с оплатой на месте - потому что серты сканили на кассе чтобы их активировать. Как пройдет покупка сертов с оплатой в интернете я не знаю Это они вашу карту типа лукап кодом проверяют. Само списание оплаты будет после того как соберут ваш заказ. Но не знаю как серты - я заказывал с оплатой на месте - потому что серты сканили на кассе чтобы их активировать. Как пройдет покупка сертов с оплатой в интернете я не знаю

А лукап код и код авторизации – это синонимы?На днях пытался оплатить услугу доставки на сайте Новой почты через мастерпас. В мастерпасе у меня зарегистрирована только одна карта БВР. Новая почта попросила ввести лукап код, который я должен получить от банка. Я нашел в деталях платежа код авторизации и хотел ввести его в текстовое поле, да вот засада – поле принимало только цифры, а код состоял из цифр и букв, типа 58IDX1. Пробовал через буфер обмена перенести, копирую весь код, а в поле вставляется отфильтрованный без букв. В итоге забил, оплатил доставку картой в отделении. Но не дает покоя вопрос, чей это косяк – Новой почты, сделавшей на сайте поле ввода только для цифр, или банка Восток, генерирующего нестандартные коды авторизации?