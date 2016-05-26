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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:47

Это они вашу карту типа лукап кодом проверяют. Само списание оплаты будет после того как соберут ваш заказ. Но не знаю как серты - я заказывал с оплатой на месте - потому что серты сканили на кассе чтобы их активировать. Как пройдет покупка сертов с оплатой в интернете я не знаю
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:03

  velvet написав:
  omb написав:velvet мне кстати зачислили 1% от сильпо, а не 1.5%

Нужно привязать карту в приложение Сильпо и при оплате на кассе сказать, чтобы оплатила приложением.
ааа, а я выбрал оплату мастерпассом, думал будет одинаково.. буду в курсе, спасибо
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:58

  Flamingo написав:у меня был случай когда вечером заказал на завтра на 11 часов - так мне около 21 часа вечера пришло что уже собрано.

Риба та морозиво вже чекають на Вас - зможете забрати зранку у вигляді супу.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 20:13

  klug написав:
  Flamingo написав:у меня был случай когда вечером заказал на завтра на 11 часов - так мне около 21 часа вечера пришло что уже собрано.

Риба та морозиво вже чекають на Вас - зможете забрати зранку у вигляді супу.

Вы прям продолжаете нострадамусничать ;). Да в том заказе действительно было мороженное. А еще крабовые палки. Но никакого супа к моменту получения заказа не было - сотрудники сильпа оказались довольно благоразумны - они всю заказанную замороженную продукцию кладут в отдельный морозильник. Поэтому в 11 часов следующего дня и мороженное, и палки были в своем естественном товарном состоянии
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:11

  Flamingo написав: Как пройдет покупка сертов с оплатой в интернете я не знаю

Поддержка говорит, что будут электронные сертификаты на почту
Pater
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 16:08

  Flamingo написав:Это они вашу карту типа лукап кодом проверяют. Само списание оплаты будет после того как соберут ваш заказ. Но не знаю как серты - я заказывал с оплатой на месте - потому что серты сканили на кассе чтобы их активировать. Как пройдет покупка сертов с оплатой в интернете я не знаю

А лукап код и код авторизации – это синонимы?
На днях пытался оплатить услугу доставки на сайте Новой почты через мастерпас. В мастерпасе у меня зарегистрирована только одна карта БВР. Новая почта попросила ввести лукап код, который я должен получить от банка. Я нашел в деталях платежа код авторизации и хотел ввести его в текстовое поле, да вот засада – поле принимало только цифры, а код состоял из цифр и букв, типа 58IDX1. Пробовал через буфер обмена перенести, копирую весь код, а в поле вставляется отфильтрованный без букв. В итоге забил, оплатил доставку картой в отделении. Но не дает покоя вопрос, чей это косяк – Новой почты, сделавшей на сайте поле ввода только для цифр, или банка Восток, генерирующего нестандартные коды авторизации?
Julio
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 17:55

  Julio написав:Новая почта попросила ввести лукап код, который я должен получить от банка. Я нашел в деталях платежа код авторизации и хотел ввести его в текстовое поле, да вот засада – поле принимало только цифры, а код состоял из цифр и букв, типа 58IDX1.

чей это косяк – Новой почты, сделавшей на сайте поле ввода только для цифр, или банка Восток, генерирующего нестандартные коды авторизации?

Если я правильно понимаю о чем речь - банк абсолютно ни при чем. Этот код генерируется не банком, а мерчантом, Новой Почтой в данном случае, и передаётся в назначении (или что там предусмотрено вместо него в эквайринге). Мерчант же и сравнивает что он передал с тем, что ввёл клиент. А если мерчант сделал так, что сгенерированный им код невозможно ввести на его же собственном сайте, банк на это повлиять никак не может.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 18:07

Re: Банк Восток

Pater написав:
  Flamingo написав: Как пройдет покупка сертов с оплатой в интернете я не знаю

Поддержка говорит, что будут электронные сертификаты на почту
У меня были бумажные сертификаты на кассе. Оплата в онлайне пройдет как и при обычном заказе
Menwyy
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 18:29

  Julio написав:А лукап код и код авторизации – это синонимы?
На днях пытался оплатить услугу доставки на сайте Новой почты через мастерпас. В мастерпасе у меня зарегистрирована только одна карта БВР. Новая почта попросила ввести лукап код, который я должен получить от банка. Я нашел в деталях платежа код авторизации и хотел ввести его в текстовое поле, да вот засада – поле принимало только цифры, а код состоял из цифр и букв, типа 58IDX1. Пробовал через буфер обмена перенести, копирую весь код, а в поле вставляется отфильтрованный без букв. В итоге забил, оплатил доставку картой в отделении. Но не дает покоя вопрос, чей это косяк – Новой почты, сделавшей на сайте поле ввода только для цифр, или банка Восток, генерирующего нестандартные коды авторизации?

В данному случае лукап и код авторизации - это разные вещи.
Лукап - это шесть цифр, как правило они в поле описания транзакции (где пишется продавец). Или приходит в отдельной смс.
Можно позвонить на горячку, и в процессе разговора провести операцию, и по ходу разговора узнавать у девочки этот лукап (если не приходит, или его не видно в описании транзакции)
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