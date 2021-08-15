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Банк Восток
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:47
Это они вашу карту типа лукап кодом проверяют. Само списание оплаты будет после того как соберут ваш заказ. Но не знаю как серты - я заказывал с оплатой на месте - потому что серты сканили на кассе чтобы их активировать. Как пройдет покупка сертов с оплатой в интернете я не знаю
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Flamingo
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:03
velvet написав: omb написав:velvet
мне кстати зачислили 1% от сильпо, а не 1.5%
Нужно привязать карту в приложение Сильпо и при оплате на кассе сказать, чтобы оплатила приложением.
ааа, а я выбрал оплату мастерпассом, думал будет одинаково.. буду в курсе, спасибо
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omb
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:58
Flamingo написав:
у меня был случай когда вечером заказал на завтра на 11 часов - так мне около 21 часа вечера пришло что уже собрано.
Риба та морозиво вже чекають на Вас - зможете забрати зранку у вигляді супу.
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klug
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 20:13
klug написав: Flamingo написав:
у меня был случай когда вечером заказал на завтра на 11 часов - так мне около 21 часа вечера пришло что уже собрано.
Риба та морозиво вже чекають на Вас - зможете забрати зранку у вигляді супу.
Вы прям продолжаете нострадамусничать
. Да в том заказе действительно было мороженное. А еще крабовые палки. Но никакого супа к моменту получения заказа не было - сотрудники сильпа оказались довольно благоразумны - они всю заказанную замороженную продукцию кладут в отдельный морозильник. Поэтому в 11 часов следующего дня и мороженное, и палки были в своем естественном товарном состоянии
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Flamingo
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:11
Flamingo написав:
Как пройдет покупка сертов с оплатой в интернете я не знаю
Поддержка говорит, что будут электронные сертификаты на почту
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Pater
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Додано: Нед 15 сер, 2021 16:08
Flamingo написав:
Это они вашу карту типа лукап кодом проверяют. Само списание оплаты будет после того как соберут ваш заказ. Но не знаю как серты - я заказывал с оплатой на месте - потому что серты сканили на кассе чтобы их активировать. Как пройдет покупка сертов с оплатой в интернете я не знаю
А лукап код и код авторизации – это синонимы?
На днях пытался оплатить услугу доставки на сайте Новой почты через мастерпас. В мастерпасе у меня зарегистрирована только одна карта БВР. Новая почта попросила ввести лукап код, который я должен получить от банка. Я нашел в деталях платежа код авторизации и хотел ввести его в текстовое поле, да вот засада – поле принимало только цифры, а код состоял из цифр и букв, типа 58IDX1. Пробовал через буфер обмена перенести, копирую весь код, а в поле вставляется отфильтрованный без букв. В итоге забил, оплатил доставку картой в отделении. Но не дает покоя вопрос, чей это косяк – Новой почты, сделавшей на сайте поле ввода только для цифр, или банка Восток, генерирующего нестандартные коды авторизации?
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Julio
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Додано: Нед 15 сер, 2021 17:55
Julio написав:
Новая почта попросила ввести лукап код, который я должен получить от банка. Я нашел в деталях платежа код авторизации и хотел ввести его в текстовое поле, да вот засада – поле принимало только цифры, а код состоял из цифр и букв, типа 58IDX1.
чей это косяк – Новой почты, сделавшей на сайте поле ввода только для цифр, или банка Восток, генерирующего нестандартные коды авторизации?
Если я правильно понимаю о чем речь - банк абсолютно ни при чем. Этот код генерируется не банком, а мерчантом, Новой Почтой в данном случае, и передаётся в назначении (или что там предусмотрено вместо него в эквайринге). Мерчант же и сравнивает что он передал с тем, что ввёл клиент. А если мерчант сделал так, что сгенерированный им код невозможно ввести на его же собственном сайте, банк на это повлиять никак не может.
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Додано: Нед 15 сер, 2021 18:07
Pater написав: Flamingo написав:
Как пройдет покупка сертов с оплатой в интернете я не знаю
Поддержка говорит, что будут электронные сертификаты на почту
У меня были бумажные сертификаты на кассе. Оплата в онлайне пройдет как и при обычном заказе
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Додано: Нед 15 сер, 2021 18:29
Julio написав:
А лукап код и код авторизации – это синонимы?
На днях пытался оплатить услугу доставки на сайте Новой почты через мастерпас. В мастерпасе у меня зарегистрирована только одна карта БВР. Новая почта попросила ввести лукап код, который я должен получить от банка. Я нашел в деталях платежа код авторизации и хотел ввести его в текстовое поле, да вот засада – поле принимало только цифры, а код состоял из цифр и букв, типа 58IDX1. Пробовал через буфер обмена перенести, копирую весь код, а в поле вставляется отфильтрованный без букв. В итоге забил, оплатил доставку картой в отделении. Но не дает покоя вопрос, чей это косяк – Новой почты, сделавшей на сайте поле ввода только для цифр, или банка Восток, генерирующего нестандартные коды авторизации?
В данному случае лукап и код авторизации - это разные вещи.
Лукап - это шесть цифр, как правило они в поле описания транзакции (где пишется продавец). Или приходит в отдельной смс.
Можно позвонить на горячку, и в процессе разговора провести операцию, и по ходу разговора узнавать у девочки этот лукап (если не приходит, или его не видно в описании транзакции)
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Додано: Пон 16 сер, 2021 11:42
уважаемые, читать все нету времени. На странице банки нету информации.
Какой реальный КБ% по новой системе? 1%+4%? По все операциям онлайн?
Менялись ли условия в прихвате? Я зашел в МС.Бiльше через Сиб, и там увидел карты прихвата и баллы на 2000грн.
И какой КБ в РЕАЛЬНЫЙ в УкрСиб?
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