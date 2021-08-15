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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 сер, 2021 11:49
В сильпо цены обычно дороже чем в АТБ и Метро.
Какой смысл этой акции? в Сильпо больше ассортимент...
Без Сильпо все 0.8?
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