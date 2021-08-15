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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 17:46

Кто подскажет, в БВР сэп в этот же день отправляется только до 18? Вот загорелось именно сегодня на моню зачислить, а уже как бы время... Может из форварда ещё есть вариант? Но там вроде до 18 чтобы в этот же день.
Oberon
 
Повідомлень: 109
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 18:08

  Oberon написав:Кто подскажет, в БВР сэп в этот же день отправляется только до 18? Вот загорелось именно сегодня на моню зачислить, а уже как бы время... Может из форварда ещё есть вариант? Но там вроде до 18 чтобы в этот же день.

на моню можно и манисэндом потянуть
Bosstone
 
Повідомлень: 1923
З нами з: 21.04.10
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Подякували: 234 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 18:14

Bosstone
Оно то да, но нужен именно сэп)))
Oberon
 
Повідомлень: 109
З нами з: 15.09.20
Подякував: 55 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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  #<1 ... 59606162
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