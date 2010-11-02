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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 сер, 2021 17:46
Кто подскажет, в БВР сэп в этот же день отправляется только до 18? Вот загорелось именно сегодня на моню зачислить, а уже как бы время... Может из форварда ещё есть вариант? Но там вроде до 18 чтобы в этот же день.
Додано: Пон 16 сер, 2021 18:08
Додано: Пон 16 сер, 2021 21:31
Flamingo а ви часом не в курсе, акция по сильпо 10000 баллами - она одноразовая, один аккаунь - одни 10000 , или можно накручивать?
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