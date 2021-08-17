|
|
|
Банк Восток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 сер, 2021 17:46
Кто подскажет, в БВР сэп в этот же день отправляется только до 18? Вот загорелось именно сегодня на моню зачислить, а уже как бы время... Может из форварда ещё есть вариант? Но там вроде до 18 чтобы в этот же день.
-
Oberon
-
-
- Повідомлень: 111
- З нами з: 15.09.20
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 сер, 2021 18:08
Oberon написав:
Кто подскажет, в БВР сэп в этот же день отправляется только до 18? Вот загорелось именно сегодня на моню зачислить, а уже как бы время... Может из форварда ещё есть вариант? Но там вроде до 18 чтобы в этот же день.
на моню можно и манисэндом потянуть
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1927
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 684 раз.
- Подякували: 235 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 сер, 2021 18:14
Bosstone
Оно то да, но нужен именно сэп)))
-
Oberon
-
-
- Повідомлень: 111
- З нами з: 15.09.20
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 сер, 2021 21:31
Flamingo а ви часом не в курсе, акция по сильпо 10000 баллами - она одноразовая, один аккаунь - одни 10000 , или можно накручивать?
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 4655
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 708 раз.
- Подякували: 497 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 сер, 2021 23:22
Goodman написав:
можно накручивать?
Да
-
Golf_streem
-
-
- Повідомлень: 152
- З нами з: 06.08.20
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 сер, 2021 20:17
Golf_streem Спасибо, действительно все рабочее.
За каждое действие +10К балов
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 4655
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 708 раз.
- Подякували: 497 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 сер, 2021 15:31
Подскажите, если вместе с продуктами в приложении покупать электронный сертификат и заказать доставку домой - сертификат балами оплатится?
-
Sergion
-
-
- Повідомлень: 532
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|97010
|12219862
|
|
|1332
|217734
|
|
|2366
|751112
|
|