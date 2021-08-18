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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 сер, 2021 17:46
Кто подскажет, в БВР сэп в этот же день отправляется только до 18? Вот загорелось именно сегодня на моню зачислить, а уже как бы время... Может из форварда ещё есть вариант? Но там вроде до 18 чтобы в этот же день.
Додано: Пон 16 сер, 2021 18:08
Додано: Пон 16 сер, 2021 21:31
Flamingo а ви часом не в курсе, акция по сильпо 10000 баллами - она одноразовая, один аккаунь - одни 10000 , или можно накручивать?
Додано: Вів 17 сер, 2021 20:17
Спасибо.
Golf_streem Спасибо, действительно все рабочее.
За каждое действие +10К балов
Додано: Сер 18 сер, 2021 15:31
сертификат
Подскажите, если вместе с продуктами в приложении покупать электронный сертификат и заказать доставку домой - сертификат балами оплатится?
Додано: Чет 19 сер, 2021 07:35
Картка для подорожей
Привіт усім! Хтось оформлював в цьому банку картку ворлд еліт (для подорожей)? Вона варта того? Хочу оформити, але вагаюся.
Додано: Чет 19 сер, 2021 13:41
Оплатится. Электронный сертификат-это тоже товар. Главное, чтобы чек был от 1250грн и в нем не было "В акції не беруть участь товари категорії «Тютюнові вироби» та предмети, пов’язані із вживанням тютюнових виробів".
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