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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
31
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 17:46

Кто подскажет, в БВР сэп в этот же день отправляется только до 18? Вот загорелось именно сегодня на моню зачислить, а уже как бы время... Может из форварда ещё есть вариант? Но там вроде до 18 чтобы в этот же день.
Oberon
 
Повідомлень: 111
З нами з: 15.09.20
Подякував: 57 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 18:08

  Oberon написав:Кто подскажет, в БВР сэп в этот же день отправляется только до 18? Вот загорелось именно сегодня на моню зачислить, а уже как бы время... Может из форварда ещё есть вариант? Но там вроде до 18 чтобы в этот же день.

на моню можно и манисэндом потянуть
Bosstone
 
Повідомлень: 1929
З нами з: 21.04.10
Подякував: 686 раз.
Подякували: 235 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 18:14

Bosstone
Оно то да, но нужен именно сэп)))
Oberon
 
Повідомлень: 111
З нами з: 15.09.20
Подякував: 57 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 21:31

Flamingo а ви часом не в курсе, акция по сильпо 10000 баллами - она одноразовая, один аккаунь - одни 10000 , или можно накручивать?
Goodman
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Повідомлень: 4656
З нами з: 23.11.14
Подякував: 709 раз.
Подякували: 497 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 23:22

  Goodman написав:можно накручивать?

Да
Golf_streem
 
Повідомлень: 157
З нами з: 06.08.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 20:17

Спасибо.

Golf_streem Спасибо, действительно все рабочее.
За каждое действие +10К балов
Goodman
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Повідомлень: 4656
З нами з: 23.11.14
Подякував: 709 раз.
Подякували: 497 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 15:31

сертификат

Подскажите, если вместе с продуктами в приложении покупать электронный сертификат и заказать доставку домой - сертификат балами оплатится?
Sergion
 
Повідомлень: 533
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 07:35

Картка для подорожей

Привіт усім! Хтось оформлював в цьому банку картку ворлд еліт (для подорожей)? Вона варта того? Хочу оформити, але вагаюся.
Vesna
 
Повідомлень: 2
З нами з: 03.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 13:41

  Sergion написав:Подскажите, если вместе с продуктами в приложении покупать электронный сертификат и заказать доставку домой - сертификат балами оплатится?

Оплатится. Электронный сертификат-это тоже товар. Главное, чтобы чек был от 1250грн и в нем не было "В акції не беруть участь товари категорії «Тютюнові вироби» та предмети, пов’язані із вживанням тютюнових виробів".
Golf_streem
 
Повідомлень: 157
З нами з: 06.08.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:30

Re: Банк Восток

Глюки Востока. Сьогодні закинув гроші ранком. Зараз обнулилося все. Поповнити не можу. Що сталося?
Канонічний Восток, не бобер.
Кочевник
 
Повідомлень: 1993
З нами з: 16.02.17
Подякував: 343 раз.
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