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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
31
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:38

Re: Банк Восток

  Кочевник написав:Глюки Востока

да тут такое часто в конце недели, перед долгими выходными...
уже работает, правда с тормозами
Amethyst
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Повідомлень: 739
З нами з: 05.05.21
Подякував: 45 раз.
Подякували: 120 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:40

Re: Банк Восток

Вкрадені кошти повернуться автоматично, чи їх стимулювати потрібно?
Кочевник
 
Повідомлень: 1993
З нами з: 16.02.17
Подякував: 343 раз.
Подякували: 127 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:53

Ну типа после опердня все появится )
но седня глючит непадецки (
Amethyst
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Повідомлень: 739
З нами з: 05.05.21
Подякував: 45 раз.
Подякували: 120 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:54

Re: Банк Восток

Скажіть, а хто він, опер сьогоднішнього дня? Завітаю до нього, нехай віддасть моє бабло!
Кочевник
 
Повідомлень: 1993
З нами з: 16.02.17
Подякував: 343 раз.
Подякували: 127 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:01

Угуу, шото я тож хочу его увидеть :)
Amethyst
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Повідомлень: 739
З нами з: 05.05.21
Подякував: 45 раз.
Подякували: 120 раз.
 
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  #<1 ... 60616263
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