да тут такое часто в конце недели, перед долгими выходными...
уже работает, правда с тормозами
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:38
Re: Банк Восток
Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:40
Re: Банк Восток
Вкрадені кошти повернуться автоматично, чи їх стимулювати потрібно?
Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:54
Re: Банк Восток
Скажіть, а хто він, опер сьогоднішнього дня? Завітаю до нього, нехай віддасть моє бабло!
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