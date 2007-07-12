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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:38
Кочевник написав:
Глюки Востока
да тут такое часто в конце недели, перед долгими выходными...
уже работает, правда с тормозами
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Amethyst
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:40
Вкрадені кошти повернуться автоматично, чи їх стимулювати потрібно?
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:53
Ну типа после опердня все появится )
но седня глючит непадецки (
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Amethyst
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:54
Скажіть, а хто він, опер сьогоднішнього дня? Завітаю до нього, нехай віддасть моє бабло!
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Кочевник
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Додано: Чет 26 сер, 2021 09:16
Классный курс на БВР для онлайн-оплат в валюте. бакс по 26,75 продают. Даже на моно и идее - 26,85. А Альфа вообще по-свински поступает, в сенсе светится курс онлайн 26,84, но как оказалось, это курс для онлайн-обмена, а карточный надо на сайте специально заходить смотреть - 27,3( в сенсе его нигде не показывает).
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malinin007
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Додано: Чет 26 сер, 2021 14:47
malinin007 написав:
Классный курс на БВР для онлайн-оплат в валюте.
А при оплате во всякой экзотике как, нормально считают, по курсу МПС к доллару? Не накручивают, как "Альфа"?
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M-Audio
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Додано: Чет 26 сер, 2021 15:28
M-Audio в экзотике не платил
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malinin007
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Додано: Суб 28 сер, 2021 07:32
Может кто знает, у БВР-а есть какие-то лимиты на количество операций в сутки (месяц)? Или у Сильпа есть какие-то лимиты на количество онлайн-заказов или онлайн-оплат с одной карты в сутки (месяц)? Не могу оплатить заказ на сайте картой БВР, пишет исчерпан лимит транзакций по карте. Техподдержка БВР и Сильпа разводят руками, говорят лимитов что у тех, что у других нет.
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malinin007
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Додано: Суб 28 сер, 2021 08:44
malinin007 написав:
Может кто знает, у БВР-а есть какие-то лимиты на количество операций в сутки (месяц)? Или у Сильпа есть какие-то лимиты на количество онлайн-заказов или онлайн-оплат с одной карты в сутки (месяц)? Не могу оплатить заказ на сайте картой БВР, пишет исчерпан лимит транзакций по карте. Техподдержка БВР и Сильпа разводят руками, говорят лимитов что у тех, что у других нет.
не более 10 оплат на сумму не более 10к грн в сутки. Это по мастерпасу.
Может они и предавторизации считают
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