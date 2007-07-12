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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 сер, 2021 08:53
У востока (или бвр) вчера были траблы с процессингом. Потянутая сумма так и не провелась. Поддержка глаголит что специалисты работают над устранением проблемы. Может ваши трудности тоже с этим связаны?
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