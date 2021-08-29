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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 сер, 2021 08:53
У востока (или бвр) вчера были траблы с процессингом. Потянутая сумма так и не провелась. Поддержка глаголит что специалисты работают над устранением проблемы. Может ваши трудности тоже с этим связаны?
Додано: Суб 28 сер, 2021 09:57
Вкладчик1234 при выборе онлайн-оплаты картой на сайте мастерпасс вроде не участвует. Делаю вывод потому, что как-то раз предавторизовал (и потом оплатил) одной и той же картой два онлайн-заказа на разных акках сильпо.
Flamingo ХЗ вчера вечером и сегодня утром с одной и той же карты предавторизация и оплата не проходит. Техподдержка там похоже тоже в бета-версии работает. Кроме дичи в виде перебивок между фразами в стиле "Зроблю це так швидко, що ви навіть не встигнете проговорити «Люблю тебе, Банк Власний Рахунок»" они ни на что пока не способны.
P.S. Сейчас упражнялся с другой картой БВР, уперся в лимит 10000 грн, 8 операций оплаты и 8 предавторизаций. Похоже на лимит по сумме, но непонятно чей, БВР божится, что такого лимита у них нет. И непонятно суточный он или какой-то еще, так как на второй карте на вторые сутки на утро он не сбросился.
Додано: Суб 28 сер, 2021 11:31
Когда получили карту?
Додано: Суб 28 сер, 2021 11:45
Re: Банк Восток
В середине июля, виртуальную карту.
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Лимит 10000 по первой карте сбросился через 24 часа после последней операции (не на следующие сутки). Интересно, это "особенности" БВР, о которых даже техподдержка не знает, или всё же как-то кривизна мастерпасса наложилась?
Додано: Нед 29 сер, 2021 22:12
Re: Банк Восток
Шановне панство, а це я лоханувся виходить при оплаті карткою БВР з QR у Сільпо, бо за неї додають тепер лише 1% зверху до спецпропозицій балами на відміну від Альфа ЕКО (де було б +2% кешбеку), не кажучи вже про НК від Укрсибу (+5% також чистими)? Чи ще десь бали виринуть?
Додано: Нед 29 сер, 2021 22:19
А використання електросертів відрізняється від фізичних? Фізичні зменшують суму покупки з точки зору спецпрозиції Сільпо на конкретну суму, а серти Мастеркарду не зменшують. А як із цим у електросертів? Можна у ПП раптом що...
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