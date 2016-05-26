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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
31
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 08:53

У востока (или бвр) вчера были траблы с процессингом. Потянутая сумма так и не провелась. Поддержка глаголит что специалисты работают над устранением проблемы. Может ваши трудности тоже с этим связаны?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 09:57

Вкладчик1234 при выборе онлайн-оплаты картой на сайте мастерпасс вроде не участвует. Делаю вывод потому, что как-то раз предавторизовал (и потом оплатил) одной и той же картой два онлайн-заказа на разных акках сильпо.

Flamingo ХЗ вчера вечером и сегодня утром с одной и той же карты предавторизация и оплата не проходит. Техподдержка там похоже тоже в бета-версии работает. Кроме дичи в виде перебивок между фразами в стиле "Зроблю це так швидко, що ви навіть не встигнете проговорити «Люблю тебе, Банк Власний Рахунок»" они ни на что пока не способны.

P.S. Сейчас упражнялся с другой картой БВР, уперся в лимит 10000 грн, 8 операций оплаты и 8 предавторизаций. Похоже на лимит по сумме, но непонятно чей, БВР божится, что такого лимита у них нет. И непонятно суточный он или какой-то еще, так как на второй карте на вторые сутки на утро он не сбросился.
malinin007
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:31

  malinin007 написав:Вкладчик1234 при выборе онлайн-оплаты картой на сайте мастерпасс вроде не участвует. Делаю вывод потому, что как-то раз предавторизовал (и потом оплатил) одной и той же картой два онлайн-заказа на разных акках сильпо.

Flamingo ХЗ вчера вечером и сегодня утром с одной и той же карты предавторизация и оплата не проходит. Техподдержка там похоже тоже в бета-версии работает. Кроме дичи в виде перебивок между фразами в стиле "Зроблю це так швидко, що ви навіть не встигнете проговорити «Люблю тебе, Банк Власний Рахунок»" они ни на что пока не способны.

P.S. Сейчас упражнялся с другой картой БВР, уперся в лимит 10000 грн, 8 операций оплаты и 8 предавторизаций. Похоже на лимит по сумме, но непонятно чей, БВР божится, что такого лимита у них нет. И непонятно суточный он или какой-то еще, так как на второй карте на вторые сутки на утро он не сбросился.

Когда получили карту?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:45

Re: Банк Восток

  Sergion написав:Когда получили карту?

В середине июля, виртуальную карту.
--------------------------------------------
Лимит 10000 по первой карте сбросился через 24 часа после последней операции (не на следующие сутки). Интересно, это "особенности" БВР, о которых даже техподдержка не знает, или всё же как-то кривизна мастерпасса наложилась?
malinin007
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 22:12

Re: Банк Восток

Шановне панство, а це я лоханувся виходить при оплаті карткою БВР з QR у Сільпо, бо за неї додають тепер лише 1% зверху до спецпропозицій балами на відміну від Альфа ЕКО (де було б +2% кешбеку), не кажучи вже про НК від Укрсибу (+5% також чистими)? Чи ще десь бали виринуть?
kreuz
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 22:19

  Golf_streem написав:
  Sergion написав:Подскажите, если вместе с продуктами в приложении покупать электронный сертификат и заказать доставку домой - сертификат балами оплатится?

Оплатится. Электронный сертификат-это тоже товар. Главное, чтобы чек был от 1250грн и в нем не было "В акції не беруть участь товари категорії «Тютюнові вироби» та предмети, пов’язані із вживанням тютюнових виробів".

А використання електросертів відрізняється від фізичних? Фізичні зменшують суму покупки з точки зору спецпрозиції Сільпо на конкретну суму, а серти Мастеркарду не зменшують. А як із цим у електросертів? Можна у ПП раптом що...
kreuz
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 06:51

Re: Банк Восток

  kreuz написав:Шановне панство, а це я лоханувся виходить при оплаті карткою БВР з QR у Сільпо, бо за неї додають тепер лише 1% зверху до спецпропозицій балами на відміну від Альфа ЕКО (де було б +2% кешбеку), не кажучи вже про НК від Укрсибу (+5% також чистими)? Чи ще десь бали виринуть?

photo-2021-08-30-07-29-50
malinin007
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 07:33

  malinin007 написав:
  kreuz написав:Шановне панство, а це я лоханувся виходить при оплаті карткою БВР з QR у Сільпо, бо за неї додають тепер лише 1% зверху до спецпропозицій балами на відміну від Альфа ЕКО (де було б +2% кешбеку), не кажучи вже про НК від Укрсибу (+5% також чистими)? Чи ще десь бали виринуть?

photo-2021-08-30-07-29-50

И шо вы этой картинкой хотели сказать? Да там намалевано что х2 при оплате картой бобра, но там не написано что половина этого *2 и так начисляется при оплате через приложение любой картой, а собственно от бобра добавляется еще вторая прловина. То есть фактический выхлоп от оплаты картой бобра лишь 1%. Если платить в самом сильпо через их приложение (или приложение бобра) то платить картой бобра менее выгодно чем если платить просто б5 и намного менее выгодно чем если платить ньюшкой от сибаса или идейными КБО или О.кард.
В общем вынужден признать что да kreuz - вы лопухнулись :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 08:12

Re: Банк Восток

  Flamingo написав:И шо вы этой картинкой хотели сказать?

Так то и хотел сказать, что больше, чем х2, баллы нигде не вынырнут))
malinin007
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