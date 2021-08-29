Додано: Суб 28 сер, 2021 09:57

Вкладчик1234 при выборе онлайн-оплаты картой на сайте мастерпасс вроде не участвует. Делаю вывод потому, что как-то раз предавторизовал (и потом оплатил) одной и той же картой два онлайн-заказа на разных акках сильпо.



Flamingo ХЗ вчера вечером и сегодня утром с одной и той же карты предавторизация и оплата не проходит. Техподдержка там похоже тоже в бета-версии работает. Кроме дичи в виде перебивок между фразами в стиле "Зроблю це так швидко, що ви навіть не встигнете проговорити «Люблю тебе, Банк Власний Рахунок»" они ни на что пока не способны.



P.S. Сейчас упражнялся с другой картой БВР, уперся в лимит 10000 грн, 8 операций оплаты и 8 предавторизаций. Похоже на лимит по сумме, но непонятно чей, БВР божится, что такого лимита у них нет. И непонятно суточный он или какой-то еще, так как на второй карте на вторые сутки на утро он не сбросился.