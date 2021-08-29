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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 сер, 2021 12:54
Kreuz - блажен кто верует... Тут поддержка рассматривает обращения вечность. Я по аналогии с вами попытался сыграть на том что в первоначальной версии акции от МС не было конкретизировано что *5 бонусы при оплате БВР начисляются полькр при оплате через сайт. У меня была оплата на месте при заказе через сайт. В итоге заявку приняли 2 недели назад и тишина. Причем признали что текст баннера был неудачный и его поменяли
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Flamingo
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Додано: Пон 30 сер, 2021 13:18
Flamingo написав:
Kreuz - блажен кто верует... Тут поддержка рассматривает обращения вечность. Я по аналогии с вами попытался сыграть на том что в первоначальной версии акции от МС не было конкретизировано что *5 бонусы при оплате БВР начисляются полькр при оплате через сайт. У меня была оплата на месте при заказе через сайт. В итоге заявку приняли 2 недели назад и тишина. Причем признали что текст баннера был неудачный и его поменяли
Нуаякже, важко жити без віри у когось або хоча б у щось ))
На відміну від ПУМБу наприклад, тут моє звернення щодо випуску віртуалки не загубилося й через кілька тижнів. Хотіли мені замість неї фізичну дати, за якою мені їхати незручно було. А потім самі зателефонували й доповіли, що видалили моє замовлення й запропонували знову оформити віртуальну, що я й зробив нещодавно. Налили 15кгрн, тепер чекаю кешбеків по категоріям.
Востаннє редагувалось kreuz
в Пон 30 сер, 2021 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 13:19
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Додано: Пон 30 сер, 2021 14:38
kreuz написав:
Налили 15кгрн
Может всё-таки 15к бонусов, то есть 150грн ? )
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Додано: Пон 30 сер, 2021 15:24
mustbe написав: kreuz написав:
Налили 15кгрн
Может всё-таки 15к бонусов, то есть 150грн ? )
Вам за рефку зайшло учора 50 грн? Дякую за Ваші таблиці.
А налили 15кгрн кредитного ліміту.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 15:46
kreuz написав:
Вам за рефку зайшло учора 50 грн?
Да, приехало, спасибо
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