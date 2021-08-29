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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
31
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 12:54

Kreuz - блажен кто верует... Тут поддержка рассматривает обращения вечность. Я по аналогии с вами попытался сыграть на том что в первоначальной версии акции от МС не было конкретизировано что *5 бонусы при оплате БВР начисляются полькр при оплате через сайт. У меня была оплата на месте при заказе через сайт. В итоге заявку приняли 2 недели назад и тишина. Причем признали что текст баннера был неудачный и его поменяли
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:18

  Flamingo написав:Kreuz - блажен кто верует... Тут поддержка рассматривает обращения вечность. Я по аналогии с вами попытался сыграть на том что в первоначальной версии акции от МС не было конкретизировано что *5 бонусы при оплате БВР начисляются полькр при оплате через сайт. У меня была оплата на месте при заказе через сайт. В итоге заявку приняли 2 недели назад и тишина. Причем признали что текст баннера был неудачный и его поменяли

Нуаякже, важко жити без віри у когось або хоча б у щось ))

На відміну від ПУМБу наприклад, тут моє звернення щодо випуску віртуалки не загубилося й через кілька тижнів. Хотіли мені замість неї фізичну дати, за якою мені їхати незручно було. А потім самі зателефонували й доповіли, що видалили моє замовлення й запропонували знову оформити віртуальну, що я й зробив нещодавно. Налили 15кгрн, тепер чекаю кешбеків по категоріям.
Востаннє редагувалось kreuz в Пон 30 сер, 2021 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:19

Re: Банк Восток

malinin007
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 14:38

  kreuz написав:Налили 15кгрн

Может всё-таки 15к бонусов, то есть 150грн ? )
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 15:24

  mustbe написав:
  kreuz написав:Налили 15кгрн

Может всё-таки 15к бонусов, то есть 150грн ? )

Вам за рефку зайшло учора 50 грн? Дякую за Ваші таблиці.

А налили 15кгрн кредитного ліміту.
kreuz
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 15:46

  kreuz написав:Вам за рефку зайшло учора 50 грн?

Да, приехало, спасибо
mustbe
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