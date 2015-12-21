RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Восток

Банк Восток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
31
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 12:54

Kreuz - блажен кто верует... Тут поддержка рассматривает обращения вечность. Я по аналогии с вами попытался сыграть на том что в первоначальной версии акции от МС не было конкретизировано что *5 бонусы при оплате БВР начисляются полькр при оплате через сайт. У меня была оплата на месте при заказе через сайт. В итоге заявку приняли 2 недели назад и тишина. Причем признали что текст баннера был неудачный и его поменяли
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6829
З нами з: 20.03.15
Подякував: 108 раз.
Подякували: 1852 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:18

  Flamingo написав:Kreuz - блажен кто верует... Тут поддержка рассматривает обращения вечность. Я по аналогии с вами попытался сыграть на том что в первоначальной версии акции от МС не было конкретизировано что *5 бонусы при оплате БВР начисляются полькр при оплате через сайт. У меня была оплата на месте при заказе через сайт. В итоге заявку приняли 2 недели назад и тишина. Причем признали что текст баннера был неудачный и его поменяли

Нуаякже, важко жити без віри у когось або хоча б у щось ))

На відміну від ПУМБу наприклад, тут моє звернення щодо випуску віртуалки не загубилося й через кілька тижнів. Хотіли мені замість неї фізичну дати, за якою мені їхати незручно було. А потім самі зателефонували й доповіли, що видалили моє замовлення й запропонували знову оформити віртуальну, що я й зробив нещодавно. Налили 15кгрн, тепер чекаю кешбеків по категоріям.
Востаннє редагувалось kreuz в Пон 30 сер, 2021 13:24, всього редагувалось 1 раз.
kreuz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3199
З нами з: 10.12.07
Подякував: 168 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:19

Re: Банк Восток

malinin007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 338
З нами з: 26.11.20
Подякував: 76 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 14:38

  kreuz написав:Налили 15кгрн

Может всё-таки 15к бонусов, то есть 150грн ? )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5823
З нами з: 27.12.17
Подякував: 119 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 15:24

  mustbe написав:
  kreuz написав:Налили 15кгрн

Может всё-таки 15к бонусов, то есть 150грн ? )

Вам за рефку зайшло учора 50 грн? Дякую за Ваші таблиці.

А налили 15кгрн кредитного ліміту.
kreuz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3199
З нами з: 10.12.07
Подякував: 168 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 15:46

  kreuz написав:Вам за рефку зайшло учора 50 грн?

Да, приехало, спасибо
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5823
З нами з: 27.12.17
Подякував: 119 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 19:06

Re: Банк Восток

В бвр спецпропи завжди 3-го, чи є варіанти?
chipmunk
 
Повідомлень: 8744
З нами з: 15.04.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:37

Re: Банк Восток

  kreuz написав:Хотіли мені замість неї фізичну дати, за якою мені їхати незручно було. А потім самі зателефонували й доповіли, що видалили моє замовлення й запропонували знову оформити віртуальну, що я й зробив нещодавно

Расскажите как оформляли и в чем отличие виртуальной от реальной? Вроде на сайте написано, что в любом магазине "Сильпо" или заберите в отделении "Justin" - и то и другое есть рядом. А то посмотрел на тарифы и увидел бесплатный СЭП и Р2Р. За рефералку вообще не увидел ничего на сайте. Стандартно - 50 грн? Поделитесь ссылкой кто-то, подумываю об открытии карты.
SergR
 
Повідомлень: 187
З нами з: 03.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 23:36

Панове, а чи вдалося комусь додати цього бобра у ТАС2Ю? Після введення LOOKUPCODE виникає помилка. Код беру із деталей операції. Насторожує те, що код щоразу той самий, навіть для спроб, зроблених у різні дні.
klug
 
Повідомлень: 6041
З нами з: 18.08.14
Подякував: 264 раз.
Подякували: 797 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 06:45

  SergR написав:
  kreuz написав:Хотіли мені замість неї фізичну дати, за якою мені їхати незручно було. А потім самі зателефонували й доповіли, що видалили моє замовлення й запропонували знову оформити віртуальну, що я й зробив нещодавно

Расскажите как оформляли и в чем отличие виртуальной от реальной? Вроде на сайте написано, что в любом магазине "Сильпо" или заберите в отделении "Justin" - и то и другое есть рядом. А то посмотрел на тарифы и увидел бесплатный СЭП и Р2Р. За рефералку вообще не увидел ничего на сайте. Стандартно - 50 грн? Поделитесь ссылкой кто-то, подумываю об открытии карты.


Виртуальная - вроде до 40 тыс. Я брал пластик, в Justin. Рефералку (50 грн или еквивалент Сильпошными баллами) - возьмите у меня, в подписи.
jay2004
 
Повідомлень: 2924
З нами з: 19.02.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 63646566>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Комерційний індустріальний Банк 1 ... 43, 44, 45
Модератор » Пон 21 гру, 2015 18:09
446 118429
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 07:58
Vatsyk
Альфа-Банк 1 ... 9731, 9732, 9733
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
97327 12382909
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 сер, 2021 23:51
IMPRINTER
Идея Банк 1 ... 1983, 1984, 1985
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19842 2939852
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 сер, 2021 17:24
Stringer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2163)
31.08.2021 08:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.