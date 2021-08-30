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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
31
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 07:09

  klug написав:а чи вдалося комусь додати цього бобра у ТАС2Ю?

Да, конечно, без проблем.
Правда - давно это было, не помню детали
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:45

  mustbe написав:
  klug написав:а чи вдалося комусь додати цього бобра у ТАС2Ю?

Да, конечно, без проблем.
Правда - давно это было, не помню детали

Дякую за відповідь, але куди копати ясніше не стало. Може у когось є більш свіжий досвід?
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 11:08

  klug написав:Панове, а чи вдалося комусь додати цього бобра у ТАС2Ю? Після введення LOOKUPCODE виникає помилка. Код беру із деталей операції. Насторожує те, що код щоразу той самий, навіть для спроб, зроблених у різні дні.

Теста ради - попробовал привязать другого бобра.
Неудачно, всё точно так же.
Думаю - надо Дашу трясти
mustbe
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Повідомлень: 5824
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  #<1 ... 63646566
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