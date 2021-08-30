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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 сер, 2021 07:09
klug написав:
а чи вдалося комусь додати цього бобра у ТАС2Ю?
Да, конечно, без проблем.
Правда - давно это было, не помню детали
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mustbe
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Додано: Вів 31 сер, 2021 10:45
mustbe написав: klug написав:
а чи вдалося комусь додати цього бобра у ТАС2Ю?
Да, конечно, без проблем.
Правда - давно это было, не помню детали
Дякую за відповідь, але куди копати ясніше не стало. Може у когось є більш свіжий досвід?
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klug
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Додано: Вів 31 сер, 2021 11:08
klug написав:
Панове, а чи вдалося комусь додати цього бобра у ТАС2Ю? Після введення LOOKUPCODE виникає помилка. Код беру із деталей операції. Насторожує те, що код щоразу той самий, навіть для спроб, зроблених у різні дні.
Теста ради - попробовал привязать другого бобра.
Неудачно, всё точно так же.
Думаю - надо Дашу трясти
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mustbe
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