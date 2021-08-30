RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Восток

Банк Восток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
31
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 07:09

  klug написав:а чи вдалося комусь додати цього бобра у ТАС2Ю?

Да, конечно, без проблем.
Правда - давно это было, не помню детали
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5824
З нами з: 27.12.17
Подякував: 119 раз.
Подякували: 648 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:45

  mustbe написав:
  klug написав:а чи вдалося комусь додати цього бобра у ТАС2Ю?

Да, конечно, без проблем.
Правда - давно это было, не помню детали

Дякую за відповідь, але куди копати ясніше не стало. Може у когось є більш свіжий досвід?
klug
 
Повідомлень: 6045
З нами з: 18.08.14
Подякував: 265 раз.
Подякували: 797 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 11:08

  klug написав:Панове, а чи вдалося комусь додати цього бобра у ТАС2Ю? Після введення LOOKUPCODE виникає помилка. Код беру із деталей операції. Насторожує те, що код щоразу той самий, навіть для спроб, зроблених у різні дні.

Теста ради - попробовал привязать другого бобра.
Неудачно, всё точно так же.
Думаю - надо Дашу трясти
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5824
З нами з: 27.12.17
Подякував: 119 раз.
Подякували: 648 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:20

  SergR написав:
  kreuz написав:Хотіли мені замість неї фізичну дати, за якою мені їхати незручно було. А потім самі зателефонували й доповіли, що видалили моє замовлення й запропонували знову оформити віртуальну, що я й зробив нещодавно

Расскажите как оформляли и в чем отличие виртуальной от реальной? Вроде на сайте написано, что в любом магазине "Сильпо" или заберите в отделении "Justin" - и то и другое есть рядом. А то посмотрел на тарифы и увидел бесплатный СЭП и Р2Р. За рефералку вообще не увидел ничего на сайте. Стандартно - 50 грн? Поделитесь ссылкой кто-то, подумываю об открытии карты.

Отже, розповідаю. Оформляв так: спочатку за рефкою (моя отака https://bvr.page.link/S9P6) завантажив додаток БВР (за це нараховують 50 грн чистими балами у Сільпо), там обрав випуск віртуалки (окрім обмеження в 40 тис. грн недоступний Назбиратус під 7%, тому на залишку власних коштів заробити не вдасться, бо на картці нараховують 0%), пофоткав паспорт і код, потім зачекав перевірки, потім перефоткав те, що погано вийшло, потім зробив селфі, ще й з паспортом, підписав договір на екрані, отримав картку, кредитний ліміт отримав трохи пізніше розміром 15 тис. грн, активував її, додав через додаток Сільпо до МастерПасу (загалом не більше 5 карток можна). ПІН до додатку є й ПІНом до картки (як у Моно), але на картку можна пізніше встановити окремий. У тарифах майже все безкоштовно, крім зняття готівки (0.5%), пільговий період до 62 днів, РД у кінці місяця.

Justin у місті немає, тому після минулої невдалої спроби оформлення (замовляв також віртуалку, але перед видачею мені без варіантів запропонували лише фізичну, за якою їхати незручно було), ту заявку видалили, а нову я хотів уже в Сільпо отримати. Але це наразі все ще не є можливим, бо хоч уже й заявлено, але ще не реалізовано )) Картку з додатку додав у GPay, доречі LOOKUP видно прямо у додатку, що дуже зручно, також є МСС по операціях. Оскільки картка є МастерКард, то почав її міняти на сертифікати Сільпо з доплатою від МС (+100 грн балами) та БВР (+?%). За оплату нею з додатку Сільпо через QR додають лише 1% (як і при оплаті інтернет-замовлення на shop.silpo.ua з МастерПасу), а от при інтернет-оплаті там же з введенням реквізитів картки додають 4% (тільки в цьому разі операція виглядає як в інтернет-магазині Сільпо, на відміну від решти методів оплати, де торгівельною точкою зазначено магазини, звідкіля я самовивозив свої сертифікати). Чекаю тепер спецпропозицій на інші категорії товарів, крім Сільпо. Наразі майже все подобається...
kreuz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3201
З нами з: 10.12.07
Подякував: 168 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:41

  mustbe написав:
  klug написав:Панове, а чи вдалося комусь додати цього бобра у ТАС2Ю? Після введення LOOKUPCODE виникає помилка. Код беру із деталей операції. Насторожує те, що код щоразу той самий, навіть для спроб, зроблених у різні дні.

Теста ради - попробовал привязать другого бобра.
Неудачно, всё точно так же.
Думаю - надо Дашу трясти

Цікаво, що ізя додався, але там заблочило гривню, а на бобрі блочить 0, але не додається.
klug
 
Повідомлень: 6045
З нами з: 18.08.14
Подякував: 265 раз.
Подякували: 797 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 63646566
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, IGNAT і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9732, 9733, 9734
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
97335 12384651
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 13:56
Oktawa
А-Банк 1 ... 1929, 1930, 1931
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19301 2977884
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 13:30
kreuz
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4949, 4950, 4951
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49509 6614434
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 13:13
KVV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97336)
31.08.2021 14:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.