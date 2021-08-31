Додано: Вів 31 сер, 2021 13:20

SergR написав: kreuz написав: Хотіли мені замість неї фізичну дати, за якою мені їхати незручно було. А потім самі зателефонували й доповіли, що видалили моє замовлення й запропонували знову оформити віртуальну, що я й зробив нещодавно Хотіли мені замість неї фізичну дати, за якою мені їхати незручно було. А потім самі зателефонували й доповіли, що видалили моє замовлення й запропонували знову оформити віртуальну, що я й зробив нещодавно

Расскажите как оформляли и в чем отличие виртуальной от реальной? Вроде на сайте написано, что в любом магазине "Сильпо" или заберите в отделении "Justin" - и то и другое есть рядом. А то посмотрел на тарифы и увидел бесплатный СЭП и Р2Р. За рефералку вообще не увидел ничего на сайте. Стандартно - 50 грн? Поделитесь ссылкой кто-то, подумываю об открытии карты. Расскажите как оформляли и в чем отличие виртуальной от реальной? Вроде на сайте написано, что в любом магазине "Сильпо" или заберите в отделении "Justin" - и то и другое есть рядом. А то посмотрел на тарифы и увидел бесплатный СЭП и Р2Р. За рефералку вообще не увидел ничего на сайте. Стандартно - 50 грн? Поделитесь ссылкой кто-то, подумываю об открытии карты.

Отже, розповідаю. Оформляв так: спочатку за рефкою (моя отака) завантажив додаток БВР (за це нараховують 50 грн чистими балами у Сільпо), там обрав випуск віртуалки (окрім обмеження в 40 тис. грн недоступний Назбиратус під 7%, тому на залишку власних коштів заробити не вдасться, бо на картці нараховують 0%), пофоткав паспорт і код, потім зачекав перевірки, потім перефоткав те, що погано вийшло, потім зробив селфі, ще й з паспортом, підписав договір на екрані, отримав картку, кредитний ліміт отримав трохи пізніше розміром 15 тис. грн, активував її, додав через додаток Сільпо до МастерПасу (загалом не більше 5 карток можна). ПІН до додатку є й ПІНом до картки (як у Моно), але на картку можна пізніше встановити окремий. У тарифах майже все безкоштовно, крім зняття готівки (0.5%), пільговий період до 62 днів, РД у кінці місяця.Justin у місті немає, тому після минулої невдалої спроби оформлення (замовляв також віртуалку, але перед видачею мені без варіантів запропонували лише фізичну, за якою їхати незручно було), ту заявку видалили, а нову я хотів уже в Сільпо отримати. Але це наразі все ще не є можливим, бо хоч уже й заявлено, але ще не реалізовано )) Картку з додатку додав у GPay, доречі LOOKUP видно прямо у додатку, що дуже зручно, також є МСС по операціях. Оскільки картка є МастерКард, то почав її міняти на сертифікати Сільпо з доплатою від МС (+100 грн балами) та БВР (+?%). За оплату нею з додатку Сільпо через QR додають лише 1% (як і при оплаті інтернет-замовлення на shop.silpo.ua з МастерПасу), а от при інтернет-оплаті там же з введенням реквізитів картки додають 4% (тільки в цьому разі операція виглядає як в інтернет-магазині Сільпо, на відміну від решти методів оплати, де торгівельною точкою зазначено магазини, звідкіля я самовивозив свої сертифікати). Чекаю тепер спецпропозицій на інші категорії товарів, крім Сільпо. Наразі майже все подобається...