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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 64656667

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
31
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:11

Re: Банк Восток

  Oktawa написав:кафе, рестораны Х3 баллов; животные Х2 баллов; салоны краси Х5 баллов; оплата доставки Х2 баллов.

ще спорт х3 та техніка х2
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:33

  Oktawa написав:Пришли персональні пропозиції: кафе, рестораны Х3 баллов; животные Х2 баллов; салоны краси Х5 баллов; оплата доставки Х2 баллов. У кого какие?

Кафе, рестораны х3, одежда, обувь х2, такси х5, аптеки х2
AZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:36

  Oktawa написав:Пришли персональні пропозиції: кафе, рестораны Х3 баллов; животные Х2 баллов; салоны краси Х5 баллов; оплата доставки Х2 баллов. У кого какие?

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vollena71
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