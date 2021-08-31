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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 вер, 2021 11:11
Oktawa написав:
кафе, рестораны Х3 баллов; животные Х2 баллов; салоны краси Х5 баллов; оплата доставки Х2 баллов.
ще спорт х3 та техніка х2
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chipmunk
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Додано: Сер 01 вер, 2021 11:33
Oktawa написав:
Пришли персональні пропозиції: кафе, рестораны Х3 баллов; животные Х2 баллов; салоны краси Х5 баллов; оплата доставки Х2 баллов. У кого какие?
Кафе, рестораны х3, одежда, обувь х2, такси х5, аптеки х2
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AZP
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Додано: Сер 01 вер, 2021 11:36
Oktawa написав:
Пришли персональні пропозиції: кафе, рестораны Х3 баллов; животные Х2 баллов; салоны краси Х5 баллов; оплата доставки Х2 баллов. У кого какие?
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vollena71
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Додано: Сер 01 вер, 2021 15:33
Oktawa написав:
Пришли персональні пропозиції: кафе, рестораны Х3 баллов; животные Х2 баллов; салоны краси Х5 баллов; оплата доставки Х2 баллов. У кого какие?
Так само.
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denmayer
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Додано: Сер 01 вер, 2021 15:40
AZP написав: Oktawa написав:
Пришли персональні пропозиції: кафе, рестораны Х3 баллов; животные Х2 баллов; салоны краси Х5 баллов; оплата доставки Х2 баллов. У кого какие?
Кафе, рестораны х3, одежда, обувь х2, такси х5, аптеки х2
А де ці спецпропозиції мають бути? Бо я в себе не знаходжу, ані в Цікавинках, ані деінде...
Доречі, акція на оплату БВР інтернет-замовлень на shop.silpo.ua з х5 балів (а точніше +4%) ще діє? Існує строк її завершення? Може хтось посилання має?
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kreuz
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Додано: Сер 01 вер, 2021 15:42
kreuz написав:
А де ці спецпропозиції мають бути? Бо я в себе не знаходжу, ані в Цікавинках ані деінде...
На яблоко нажмите в приложении. Если там нет, значит еще вам не положено. Ждите, они рандомно включают.
Востаннє редагувалось malinin007
в Сер 01 вер, 2021 15:48, всього редагувалось 1 раз.
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malinin007
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Додано: Сер 01 вер, 2021 15:43
kreuz написав:
Доречі, акція на оплату БВР інтернет-замовлень на shop.silpo.ua з х5 балів (а точніше +4%) ще діє? Існує строк її завершення? Може хтось посилання має?
Похоже это на постоянной основе. В приложении промотайте вниз на первой вкладке.
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malinin007
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