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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 вер, 2021 11:42
joik написав:
Мобильное приложение БВР работает очень плохо, вот уже месяц как постоянно не загружается само приложение, нужно перезагружить телефон только тогда можно набрать код входа. Это какой то треш....
на иос отлично працует.
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malinin007
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