на иос отлично працует.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 вер, 2021 11:42
Re: Банк Восток
Додано: Чет 02 вер, 2021 14:50
Пропозиції
Прийшли такі пропозиції: АЗК - х2, кафе та ресторани -х3, одяг та взуття - х2,оплата доставки - х2, спортивні товари та послуги - х3.
Додано: Чет 02 вер, 2021 23:18
Re: Банк Восток
АЗК - Х2,
кафе та ресторани -Х3,
товари та послуги для тварин - Х2,
за оплату спортивних товарів - Х2,
за оплату в салонах краси - Х5,
за оплату техніки - Х2
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