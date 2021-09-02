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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 вер, 2021 11:42
joik написав:
Мобильное приложение БВР работает очень плохо, вот уже месяц как постоянно не загружается само приложение, нужно перезагружить телефон только тогда можно набрать код входа. Это какой то треш....
на иос отлично працует.
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malinin007
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Додано: Чет 02 вер, 2021 14:50
Прийшли такі пропозиції: АЗК - х2, кафе та ресторани -х3, одяг та взуття - х2,оплата доставки - х2, спортивні товари та послуги - х3.
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Serebashka
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Додано: Чет 02 вер, 2021 23:18
АЗК - Х2,
кафе та ресторани -Х3,
товари та послуги для тварин - Х2,
за оплату спортивних товарів - Х2,
за оплату в салонах краси - Х5,
за оплату техніки - Х2
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AleksD
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 06:19
joik написав:
Мобильное приложение БВР работает очень плохо, вот уже месяц как постоянно не загружается само приложение, нужно перезагружить телефон только тогда можно набрать код входа. Это какой то треш....
На 9 ведре проблем нет. Начинайте танцы с бубном: кеш, переустановка и т.д.
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Citizen_D
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:39
AleksD написав:
АЗК - Х2,
кафе та ресторани -Х3,
товари та послуги для тварин - Х2,
за оплату спортивних товарів - Х2,
за оплату в салонах краси - Х5,
за оплату техніки - Х2
Це чистими за кредитні?
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Чорний Ворон
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:45
Чорний Ворон написав: AleksD написав:
АЗК - Х2,
кафе та ресторани -Х3,
товари та послуги для тварин - Х2,
за оплату спортивних товарів - Х2,
за оплату в салонах краси - Х5,
за оплату техніки - Х2
Це чистими за кредитні?
Это баллами сильпа за любые
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Flamingo
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