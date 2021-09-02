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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
31
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 11:42

Re: Банк Восток

  joik написав:Мобильное приложение БВР работает очень плохо, вот уже месяц как постоянно не загружается само приложение, нужно перезагружить телефон только тогда можно набрать код входа. Это какой то треш....

на иос отлично працует.
malinin007
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Повідомлень: 347
З нами з: 26.11.20
Подякував: 77 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 14:50

Пропозиції

Прийшли такі пропозиції: АЗК - х2, кафе та ресторани -х3, одяг та взуття - х2,оплата доставки - х2, спортивні товари та послуги - х3.
Serebashka
 
Повідомлень: 6
З нами з: 09.01.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 23:18

Re: Банк Восток

АЗК - Х2,
кафе та ресторани -Х3,
товари та послуги для тварин - Х2,
за оплату спортивних товарів - Х2,
за оплату в салонах краси - Х5,
за оплату техніки - Х2
AleksD
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Повідомлень: 173
З нами з: 03.05.19
Подякував: 110 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 06:19

  joik написав:Мобильное приложение БВР работает очень плохо, вот уже месяц как постоянно не загружается само приложение, нужно перезагружить телефон только тогда можно набрать код входа. Это какой то треш....

На 9 ведре проблем нет. Начинайте танцы с бубном: кеш, переустановка и т.д.
Citizen_D
 
Повідомлень: 55
З нами з: 14.03.20
Подякував: 42 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:39

  AleksD написав:АЗК - Х2,
кафе та ресторани -Х3,
товари та послуги для тварин - Х2,
за оплату спортивних товарів - Х2,
за оплату в салонах краси - Х5,
за оплату техніки - Х2

Це чистими за кредитні?
Чорний Ворон
 
Повідомлень: 78
З нами з: 03.11.14
Подякував: 170 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:45

  Чорний Ворон написав:
  AleksD написав:АЗК - Х2,
кафе та ресторани -Х3,
товари та послуги для тварин - Х2,
за оплату спортивних товарів - Х2,
за оплату в салонах краси - Х5,
за оплату техніки - Х2

Це чистими за кредитні?

Это баллами сильпа за любые
Flamingo
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Повідомлень: 6843
З нами з: 20.03.15
Подякував: 108 раз.
Подякували: 1853 раз.
 
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