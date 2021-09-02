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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
31
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 11:42

Re: Банк Восток

  joik написав:Мобильное приложение БВР работает очень плохо, вот уже месяц как постоянно не загружается само приложение, нужно перезагружить телефон только тогда можно набрать код входа. Это какой то треш....

на иос отлично працует.
malinin007
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Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 14:50

Пропозиції

Прийшли такі пропозиції: АЗК - х2, кафе та ресторани -х3, одяг та взуття - х2,оплата доставки - х2, спортивні товари та послуги - х3.
Serebashka
 
Повідомлень: 6
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 23:18

Re: Банк Восток

АЗК - Х2,
кафе та ресторани -Х3,
товари та послуги для тварин - Х2,
за оплату спортивних товарів - Х2,
за оплату в салонах краси - Х5,
за оплату техніки - Х2
AleksD
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Повідомлень: 173
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Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 06:19

  joik написав:Мобильное приложение БВР работает очень плохо, вот уже месяц как постоянно не загружается само приложение, нужно перезагружить телефон только тогда можно набрать код входа. Это какой то треш....

На 9 ведре проблем нет. Начинайте танцы с бубном: кеш, переустановка и т.д.
Citizen_D
 
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Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:39

  AleksD написав:АЗК - Х2,
кафе та ресторани -Х3,
товари та послуги для тварин - Х2,
за оплату спортивних товарів - Х2,
за оплату в салонах краси - Х5,
за оплату техніки - Х2

Це чистими за кредитні?
Чорний Ворон
 
Повідомлень: 78
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Подякував: 170 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:45

  Чорний Ворон написав:
  AleksD написав:АЗК - Х2,
кафе та ресторани -Х3,
товари та послуги для тварин - Х2,
за оплату спортивних товарів - Х2,
за оплату в салонах краси - Х5,
за оплату техніки - Х2

Це чистими за кредитні?

Это баллами сильпа за любые
Flamingo
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Повідомлень: 6843
З нами з: 20.03.15
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:51

  mustbe написав:
  klug написав:Панове, а чи вдалося комусь додати цього бобра у ТАС2Ю? Після введення LOOKUPCODE виникає помилка. Код беру із деталей операції. Насторожує те, що код щоразу той самий, навіть для спроб, зроблених у різні дні.

Теста ради - попробовал привязать другого бобра.
Неудачно, всё точно так же.
Думаю - надо Дашу трясти

Проблема Бобра - оператор бачить правильні цифри і за потреби диктує. Без скрінів відмовляються заводити багрепорт :shock:
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:30

Re: Банк Восток

Всім вітання! Вирішив відкрити БВР.
1. Чи підходить дана картка для розрахунку за кордоном (чи відсутня комісія за конвертацію і чи адекватний курс)?
2. Чи нараховують бали за покупки за кордоном?
3. Чи є штраф за некористування карткою?
4. Можна дізнатися до отримання картки чи дає банк кредитний ліміт?
5. Хтось отримував картку у Сільпо, чи поки що тільки Justin?
6. Чи можна об'єднати аккаунт бвр з сільпо якщо вони зареєстровані на різні номери телефонів? У мене сільпо і мастерпасс зареєстровані не на фінансовий номер.
Пансер
 
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