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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66676869

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
31
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 09:20

Re: Банк Восток

  Пансер написав:4. Можна дізнатися до отримання картки чи дає банк кредитний ліміт?

Мне сначала написали, что лимит не дадут.
А уже после получения карты насыпали немного. Но больше, чем Изи.
AZP
 
Повідомлень: 4
З нами з: 01.09.21
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 21:30

Панове, хто вже тестував СЕП у Бобра, який регламент?
klug
 
Повідомлень: 6062
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 06:14

  klug написав:Панове, хто вже тестував СЕП у Бобра, який регламент?

Дуже повільний,вже кращий форвард чи моно,алка
tarasum
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Повідомлень: 601
З нами з: 16.10.18
Подякував: 77 раз.
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  #<1 ... 66676869
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