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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 вер, 2021 09:20
Пансер написав:
4. Можна дізнатися до отримання картки чи дає банк кредитний ліміт?
Мне сначала написали, что лимит не дадут.
А уже после получения карты насыпали немного. Но больше, чем Изи.
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Додано: Нед 05 вер, 2021 21:30
Панове, хто вже тестував СЕП у Бобра, який регламент?
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klug
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Додано: Пон 06 вер, 2021 06:14
klug написав:
Панове, хто вже тестував СЕП у Бобра, який регламент?
Дуже повільний,вже кращий форвард чи моно,алка
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tarasum
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