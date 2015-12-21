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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66676869

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
31
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 09:20

Re: Банк Восток

  Пансер написав:4. Можна дізнатися до отримання картки чи дає банк кредитний ліміт?

Мне сначала написали, что лимит не дадут.
А уже после получения карты насыпали немного. Но больше, чем Изи.
AZP
 
Повідомлень: 4
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 21:30

Панове, хто вже тестував СЕП у Бобра, який регламент?
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 06:14

  klug написав:Панове, хто вже тестував СЕП у Бобра, який регламент?

Дуже повільний,вже кращий форвард чи моно,алка
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 11:49

  tarasum написав:
  klug написав:Панове, хто вже тестував СЕП у Бобра, який регламент?

Дуже повільний,вже кращий форвард чи моно,алка

Я у п'ятницю відправляв - дійшло за 50 хв до адресата. Питання радше було про прийом/відправку у неопераційний час.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 18:59

  klug написав:
  tarasum написав:
  klug написав:Панове, хто вже тестував СЕП у Бобра, який регламент?

Дуже повільний,вже кращий форвард чи моно,алка

Я у п'ятницю відправляв - дійшло за 50 хв до адресата. Питання радше було про прийом/відправку у неопераційний час.

По опыту - поддержка мне писала, что все летает да круглосуточно (они там даже не студенты-школьники), на практике сэп, отправленный на моню в понедельник 18:45, дошел туда только во вторник в 15:05. На этом мои эксперименты с сэпом бобра закончились, даже его нормативку читать не хочу - только опердень в опервремя)))
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 21:33

Re: Банк Восток

Сеп ходить погано і довго, не рекомендується застосовувати,хіба варіантів немає. Працює по старому принципу,субота та неділя не працює точно
tarasum
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