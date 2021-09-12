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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 вер, 2021 09:20
Пансер написав:
4. Можна дізнатися до отримання картки чи дає банк кредитний ліміт?
Мне сначала написали, что лимит не дадут.
А уже после получения карты насыпали немного. Но больше, чем Изи.
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Додано: Нед 05 вер, 2021 21:30
Панове, хто вже тестував СЕП у Бобра, який регламент?
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klug
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Додано: Пон 06 вер, 2021 06:14
klug написав:
Панове, хто вже тестував СЕП у Бобра, який регламент?
Дуже повільний,вже кращий форвард чи моно,алка
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tarasum
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Додано: Пон 06 вер, 2021 11:49
tarasum написав: klug написав:
Панове, хто вже тестував СЕП у Бобра, який регламент?
Дуже повільний,вже кращий форвард чи моно,алка
Я у п'ятницю відправляв - дійшло за 50 хв до адресата. Питання радше було про прийом/відправку у неопераційний час.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 18:59
klug написав: tarasum написав: klug написав:
Панове, хто вже тестував СЕП у Бобра, який регламент?
Дуже повільний,вже кращий форвард чи моно,алка
Я у п'ятницю відправляв - дійшло за 50 хв до адресата. Питання радше було про прийом/відправку у неопераційний час.
По опыту - поддержка мне писала, что все летает да круглосуточно (они там даже не студенты-школьники), на практике сэп, отправленный на моню в понедельник 18:45, дошел туда только во вторник в 15:05. На этом мои эксперименты с сэпом бобра закончились, даже его нормативку читать не хочу - только опердень в опервремя)))
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Додано: Пон 06 вер, 2021 21:33
Сеп ходить погано і довго, не рекомендується застосовувати,хіба варіантів немає. Працює по старому принципу,субота та неділя не працює точно
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tarasum
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 14:11
А кому-нибудь ещё сегодня пришёл "возврат за онлайн-покупку"? Меня вот "наградили", на довольно существенную сумму. Покупки такой я не делал, и в выписке тоже самой покупки не обнаружил. Впрочем, на баланс по карте этот "возврат" тоже никак не повлиял, в через некоторое время и из выписки пропал тоже.
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M-Audio
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 14:45
M-Audio написав:
А кому-нибудь ещё сегодня пришёл "возврат за онлайн-покупку"? Меня вот "наградили", на довольно существенную сумму. Покупки такой я не делал, и в выписке тоже самой покупки не обнаружил. Впрочем, на баланс по карте этот "возврат" тоже никак не повлиял, в через некоторое время и из выписки пропал тоже.
Было такое сегодня.
ИМХО, это похоже на "технические" проводки как у Укрсиба, связанные с овердрафтом. Баланс не изменился, всё в норме
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Додано: Нед 12 вер, 2021 06:37
M-Audio написав:
А кому-нибудь ещё сегодня пришёл "возврат за онлайн-покупку"? Меня вот "наградили", на довольно существенную сумму. Покупки такой я не делал, и в выписке тоже самой покупки не обнаружил. Впрочем, на баланс по карте этот "возврат" тоже никак не повлиял, в через некоторое время и из выписки пропал тоже.
Тоже проскочили 120 грн пушем. Пока собрался сводить дебет с кредитом, везде пропали. Бобер съел.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 09:07
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Нед 12 вер, 2021 20:23
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