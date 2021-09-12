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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 вер, 2021 09:40
lerasummer13 написав:
Это самое лучшее обслуживание клиентов. Очень быстро всё и качественно
О каком обслуживании речь?
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Flamingo
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Додано: Пон 13 вер, 2021 10:17
Flamingo
Вы не подскажите ответ на такой вопрос: есть ли возможность со своего телефона время от времени пользоваться аккаунтом Приложения Сильпо другого члена семьи? Поскольку функции выхода из приложения нет, получается каждый раз его нужно будет сносить и устанавливать заново или есть другие варианты?
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