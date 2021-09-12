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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
31
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:40

  lerasummer13 написав:Это самое лучшее обслуживание клиентов. Очень быстро всё и качественно

О каком обслуживании речь?
Flamingo
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Повідомлень: 6889
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Подякував: 108 раз.
Подякували: 1879 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 10:17

Flamingo
Вы не подскажите ответ на такой вопрос: есть ли возможность со своего телефона время от времени пользоваться аккаунтом Приложения Сильпо другого члена семьи? Поскольку функции выхода из приложения нет, получается каждый раз его нужно будет сносить и устанавливать заново или есть другие варианты?
Oktawa
 
Повідомлень: 388
З нами з: 08.11.17
Подякував: 421 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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  #<1 ... 67686970
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