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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 68697071>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
32
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 10:17

Flamingo
Вы не подскажите ответ на такой вопрос: есть ли возможность со своего телефона время от времени пользоваться аккаунтом Приложения Сильпо другого члена семьи? Поскольку функции выхода из приложения нет, получается каждый раз его нужно будет сносить и устанавливать заново или есть другие варианты?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 10:40

  Oktawa написав:Flamingo
Вы не подскажите ответ на такой вопрос: есть ли возможность со своего телефона время от времени пользоваться аккаунтом Приложения Сильпо другого члена семьи? Поскольку функции выхода из приложения нет, получается каждый раз его нужно будет сносить и устанавливать заново или есть другие варианты?

Честно говоря не знаю. Вам нужно чтобы на одном телефоне было два акка? Или акк только один и нужен на двух телефонах? В первом случае может помочь клонирование (если оно есть в вашем смарте). Но это в случае еслиивам надо два разных акка одновременно (хотя не пойму зачем).
Во втором... У меня акк один и на одном телефоне поэтому я сейчас проэкпериментировал - установил аппку сильпо во втором пространстве и вошел в нее под своим акком не выходя с акка в первом пространстве. В итоге в обеих местах у меня приложение сильпо визуально вполне дееспособно практически в одно и то де время под одинаковым акком. На практике конечно не проверял. Но мне кажется что не обязательно выходить с акка - можно иметь на разных телефонах аппку сильпо под одним и тем же акком.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 11:23

Flamingo
Да, мне нужно иметь возможность с моего телефона пользоваться своим Акком и акком члена семьи, так как в Сильпо хожу в основном я. Но в приложении нет функции выхода, поддержка ответила на мой вопрос как выйти из приложения- только удалить его. А где найти это клонирование?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 11:32

  Oktawa написав:Flamingo
Да, мне нужно иметь возможность с моего телефона пользоваться своим Акком и акком члена семьи, так как в Сильпо хожу в основном я. Но в приложении нет функции выхода, поддержка ответила на мой вопрос как выйти из приложения- только удалить его. А где найти это клонирование?

Клонирование по умолчанию есть в смартах сяоми. Для других телефонов вероятно надо устанавливать какое-то приложение для клонирования. Какое и как будет ли оно работать с вашим смартом - извините не подскажу
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 11:36

Re: Банк Восток

  Flamingo написав:Для других телефонов вероятно надо устанавливать какое-то приложение для клонирования.

угу, а як більше одного клона треба - то платні версії або кілька різних клоноробів :)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 11:41

  Flamingo написав:
  Oktawa написав:Flamingo
Да, мне нужно иметь возможность с моего телефона пользоваться своим Акком и акком члена семьи, так как в Сильпо хожу в основном я. Но в приложении нет функции выхода, поддержка ответила на мой вопрос как выйти из приложения- только удалить его. А где найти это клонирование?

Клонирование по умолчанию есть в смартах сяоми. Для других телефонов вероятно надо устанавливать какое-то приложение для клонирования. Какое и как будет ли оно работать с вашим смартом - извините не подскажу

У меня наверное не получится. Прочитала, что эта опция доступна только устройствам на Android, а у меня iOS.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 11:49

  Oktawa написав:
  Flamingo написав:
  Oktawa написав:Flamingo
Да, мне нужно иметь возможность с моего телефона пользоваться своим Акком и акком члена семьи, так как в Сильпо хожу в основном я. Но в приложении нет функции выхода, поддержка ответила на мой вопрос как выйти из приложения- только удалить его. А где найти это клонирование?

Клонирование по умолчанию есть в смартах сяоми. Для других телефонов вероятно надо устанавливать какое-то приложение для клонирования. Какое и как будет ли оно работать с вашим смартом - извините не подскажу

У меня наверное не получится. Прочитала, что эта опция доступна только устройствам на Android, а у меня iOS.

В этом случае вас возможно выручит открытие карты БВР. По своему акку в сильпо будете сканировать qr-код с аппки БВР, а по акку родственника - qr-код с аппки сильпо под учеткой родственника
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 12:04

Flamingo
Так у меня есть с недавнего времени БВР! Какая хорошая идея и не надо мудрить с клонированием. Вот это у вас голова! Правда не знаю, если добавить в приложение БВР карту Укрсиба, будет ли проходить как оплата в интернете?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 12:08

  Oktawa написав:Flamingo
Так у меня есть с недавнего времени БВР! Какая хорошая идея и не надо мудрить с клонированием. Вот это у вас голова! Правда не знаю, если добавить в приложение БВР карту Укрсиба, будет ли проходить как оплата в интернете?

Вы добавляете карту не в приложение бвр а в кошелек мастеркарда. И тогда все будет работать отлично
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 12:28

Более того если карта сибаса у вас уже привязана в приложении Сильпо и при этом приложения Сильпо и БВР зарегины на один и тот же номер телефона, то карта сибаса в приложении БВР тоже уже видна. А вот привязать ту же карту Сибаса в другой акк Сильпо не получится. Мастеркард не дает привязывать одну и ту же карту в разные Мастерпасс-кошельки
Flamingo
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