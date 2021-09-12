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Банк Восток
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Додано: Пон 13 вер, 2021 10:17
Flamingo
Вы не подскажите ответ на такой вопрос: есть ли возможность со своего телефона время от времени пользоваться аккаунтом Приложения Сильпо другого члена семьи? Поскольку функции выхода из приложения нет, получается каждый раз его нужно будет сносить и устанавливать заново или есть другие варианты?
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Oktawa
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Додано: Пон 13 вер, 2021 10:40
Oktawa написав:Flamingo
Вы не подскажите ответ на такой вопрос: есть ли возможность со своего телефона время от времени пользоваться аккаунтом Приложения Сильпо другого члена семьи? Поскольку функции выхода из приложения нет, получается каждый раз его нужно будет сносить и устанавливать заново или есть другие варианты?
Честно говоря не знаю. Вам нужно чтобы на одном телефоне было два акка? Или акк только один и нужен на двух телефонах? В первом случае может помочь клонирование (если оно есть в вашем смарте). Но это в случае еслиивам надо два разных акка одновременно (хотя не пойму зачем).
Во втором... У меня акк один и на одном телефоне поэтому я сейчас проэкпериментировал - установил аппку сильпо во втором пространстве и вошел в нее под своим акком не выходя с акка в первом пространстве. В итоге в обеих местах у меня приложение сильпо визуально вполне дееспособно практически в одно и то де время под одинаковым акком. На практике конечно не проверял. Но мне кажется что не обязательно выходить с акка - можно иметь на разных телефонах аппку сильпо под одним и тем же акком.
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Flamingo
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Додано: Пон 13 вер, 2021 11:23
Flamingo
Да, мне нужно иметь возможность с моего телефона пользоваться своим Акком и акком члена семьи, так как в Сильпо хожу в основном я. Но в приложении нет функции выхода, поддержка ответила на мой вопрос как выйти из приложения- только удалить его. А где найти это клонирование?
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Oktawa
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Додано: Пон 13 вер, 2021 11:32
Oktawa написав:Flamingo
Да, мне нужно иметь возможность с моего телефона пользоваться своим Акком и акком члена семьи, так как в Сильпо хожу в основном я. Но в приложении нет функции выхода, поддержка ответила на мой вопрос как выйти из приложения- только удалить его. А где найти это клонирование?
Клонирование по умолчанию есть в смартах сяоми. Для других телефонов вероятно надо устанавливать какое-то приложение для клонирования. Какое и как будет ли оно работать с вашим смартом - извините не подскажу
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Flamingo
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Додано: Пон 13 вер, 2021 11:36
Flamingo написав:
Для других телефонов вероятно надо устанавливать какое-то приложение для клонирования.
угу, а як більше одного клона треба - то платні версії або кілька різних клоноробів
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Додано: Пон 13 вер, 2021 11:41
Flamingo написав: Oktawa написав:Flamingo
Да, мне нужно иметь возможность с моего телефона пользоваться своим Акком и акком члена семьи, так как в Сильпо хожу в основном я. Но в приложении нет функции выхода, поддержка ответила на мой вопрос как выйти из приложения- только удалить его. А где найти это клонирование?
Клонирование по умолчанию есть в смартах сяоми. Для других телефонов вероятно надо устанавливать какое-то приложение для клонирования. Какое и как будет ли оно работать с вашим смартом - извините не подскажу
У меня наверное не получится. Прочитала, что эта опция доступна только устройствам на Android, а у меня iOS.
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Oktawa
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Додано: Пон 13 вер, 2021 11:49
Oktawa написав: Flamingo написав: Oktawa написав:Flamingo
Да, мне нужно иметь возможность с моего телефона пользоваться своим Акком и акком члена семьи, так как в Сильпо хожу в основном я. Но в приложении нет функции выхода, поддержка ответила на мой вопрос как выйти из приложения- только удалить его. А где найти это клонирование?
Клонирование по умолчанию есть в смартах сяоми. Для других телефонов вероятно надо устанавливать какое-то приложение для клонирования. Какое и как будет ли оно работать с вашим смартом - извините не подскажу
У меня наверное не получится. Прочитала, что эта опция доступна только устройствам на Android, а у меня iOS.
В этом случае вас возможно выручит открытие карты БВР. По своему акку в сильпо будете сканировать qr-код с аппки БВР, а по акку родственника - qr-код с аппки сильпо под учеткой родственника
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Flamingo
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Додано: Пон 13 вер, 2021 12:04
Flamingo
Так у меня есть с недавнего времени БВР! Какая хорошая идея и не надо мудрить с клонированием. Вот это у вас голова! Правда не знаю, если добавить в приложение БВР карту Укрсиба, будет ли проходить как оплата в интернете?
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Oktawa
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Додано: Пон 13 вер, 2021 12:08
Oktawa написав:Flamingo
Так у меня есть с недавнего времени БВР! Какая хорошая идея и не надо мудрить с клонированием. Вот это у вас голова! Правда не знаю, если добавить в приложение БВР карту Укрсиба, будет ли проходить как оплата в интернете?
Вы добавляете карту не в приложение бвр а в кошелек мастеркарда. И тогда все будет работать отлично
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Додано: Пон 13 вер, 2021 12:28
Более того если карта сибаса у вас уже привязана в приложении Сильпо и при этом приложения Сильпо и БВР зарегины на один и тот же номер телефона, то карта сибаса в приложении БВР тоже уже видна. А вот привязать ту же карту Сибаса в другой акк Сильпо не получится. Мастеркард не дает привязывать одну и ту же карту в разные Мастерпасс-кошельки
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