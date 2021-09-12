Додано: Пон 13 вер, 2021 10:40

Oktawa написав: Flamingo

Вы не подскажите ответ на такой вопрос: есть ли возможность со своего телефона время от времени пользоваться аккаунтом Приложения Сильпо другого члена семьи? Поскольку функции выхода из приложения нет, получается каждый раз его нужно будет сносить и устанавливать заново или есть другие варианты? Вы не подскажите ответ на такой вопрос: есть ли возможность со своего телефона время от времени пользоваться аккаунтом Приложения Сильпо другого члена семьи? Поскольку функции выхода из приложения нет, получается каждый раз его нужно будет сносить и устанавливать заново или есть другие варианты?

Честно говоря не знаю. Вам нужно чтобы на одном телефоне было два акка? Или акк только один и нужен на двух телефонах? В первом случае может помочь клонирование (если оно есть в вашем смарте). Но это в случае еслиивам надо два разных акка одновременно (хотя не пойму зачем).Во втором... У меня акк один и на одном телефоне поэтому я сейчас проэкпериментировал - установил аппку сильпо во втором пространстве и вошел в нее под своим акком не выходя с акка в первом пространстве. В итоге в обеих местах у меня приложение сильпо визуально вполне дееспособно практически в одно и то де время под одинаковым акком. На практике конечно не проверял. Но мне кажется что не обязательно выходить с акка - можно иметь на разных телефонах аппку сильпо под одним и тем же акком.