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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 вер, 2021 12:28
Более того если карта сибаса у вас уже привязана в приложении Сильпо и при этом приложения Сильпо и БВР зарегины на один и тот же номер телефона, то карта сибаса в приложении БВР тоже уже видна. А вот привязать ту же карту Сибаса в другой акк Сильпо не получится. Мастеркард не дает привязывать одну и ту же карту в разные Мастерпасс-кошельки
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Flamingo
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Додано: Пон 13 вер, 2021 12:59
Flamingo написав:
Более того если карта сибаса у вас уже привязана в приложении Сильпо и при этом приложения Сильпо и БВР зарегины на один и тот же номер телефона, то карта сибаса в приложении БВР тоже уже видна. А вот привязать ту же карту Сибаса в другой акк Сильпо не получится. Мастеркард не дает привязывать одну и ту же карту в разные Мастерпасс-кошельки
Да, одна и та же карта не привязывается, прийдется привязать другую, с меньшим кешбеком, хотя можно и не привязывать, а оплачивать на кассе картой с кешбеком на продукты.
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Oktawa
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Додано: Пон 13 вер, 2021 19:45
Oktawa написав: Flamingo написав:
Более того если карта сибаса у вас уже привязана в приложении Сильпо и при этом приложения Сильпо и БВР зарегины на один и тот же номер телефона, то карта сибаса в приложении БВР тоже уже видна. А вот привязать ту же карту Сибаса в другой акк Сильпо не получится. Мастеркард не дает привязывать одну и ту же карту в разные Мастерпасс-кошельки
Да, одна и та же карта не привязывается, прийдется привязать другую, с меньшим кешбеком, хотя можно и не привязывать, а оплачивать на кассе картой с кешбеком на продукты.
Тільки ж пам'ятайте, що оплата QR-кодом проходить як онлайн, а карткою на касі буде офлайн.
Щодо картки БВР нагадаю, оплата нею інтернет-замовлень на сайті Сільпо додає до Сільпошних балів ще 4% чистими (реквізити картки треба вводити вручну, бо через МастерПас додають натомість тільки 1%).
Тому я б купував все фасоване й легко зрозуміле через інтернет карткою БВР, а решту (м'ясо наприклад бажано обирати на власні очі) QR-кодом на касі. Ну якось так. Хоча звичайно можуть бути й більш вигідні варіанти...
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kreuz
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Додано: Сер 15 вер, 2021 19:50
kreuz написав: Flamingo написав:
Kreuz - блажен кто верует... Тут поддержка рассматривает обращения вечность. Я по аналогии с вами попытался сыграть на том что в первоначальной версии акции от МС не было конкретизировано что *5 бонусы при оплате БВР начисляются полькр при оплате через сайт. У меня была оплата на месте при заказе через сайт. В итоге заявку приняли 2 недели назад и тишина. Причем признали что текст баннера был неудачный и его поменяли
Нуаякже, важко жити без віри у когось або хоча б у щось ))
На відміну від ПУМБу наприклад, тут моє звернення щодо випуску віртуалки не загубилося й через кілька тижнів. Хотіли мені замість неї фізичну дати, за якою мені їхати незручно було. А потім самі зателефонували й доповіли, що видалили моє замовлення й запропонували знову оформити віртуальну, що я й зробив нещодавно. Налили 15кгрн, тепер чекаю кешбеків по категоріям.
Ну от, за моїми зверненнями маю такі результати:
+ спецпрозиції від банку додано;
– 4% за оплату інтернет-замовлень на касі через QR не отримано, бо не відповідає умовам;
+ 4% за оплату МастерПасом на сайті отримано, хоча тепер вже кажуть, що треба платити лише вводячи реквізити картки вручняк.
Отже, очікування мої не були марними, а Бобер разом із Сільпом хоч і довго, але результативно розглядають принаймні мої звернення. Чого й усім бажаю ))
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kreuz
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