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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 68697071

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
32
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 12:28

Более того если карта сибаса у вас уже привязана в приложении Сильпо и при этом приложения Сильпо и БВР зарегины на один и тот же номер телефона, то карта сибаса в приложении БВР тоже уже видна. А вот привязать ту же карту Сибаса в другой акк Сильпо не получится. Мастеркард не дает привязывать одну и ту же карту в разные Мастерпасс-кошельки
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 12:59

  Flamingo написав:Более того если карта сибаса у вас уже привязана в приложении Сильпо и при этом приложения Сильпо и БВР зарегины на один и тот же номер телефона, то карта сибаса в приложении БВР тоже уже видна. А вот привязать ту же карту Сибаса в другой акк Сильпо не получится. Мастеркард не дает привязывать одну и ту же карту в разные Мастерпасс-кошельки

Да, одна и та же карта не привязывается, прийдется привязать другую, с меньшим кешбеком, хотя можно и не привязывать, а оплачивать на кассе картой с кешбеком на продукты.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:45

  Oktawa написав:
  Flamingo написав:Более того если карта сибаса у вас уже привязана в приложении Сильпо и при этом приложения Сильпо и БВР зарегины на один и тот же номер телефона, то карта сибаса в приложении БВР тоже уже видна. А вот привязать ту же карту Сибаса в другой акк Сильпо не получится. Мастеркард не дает привязывать одну и ту же карту в разные Мастерпасс-кошельки

Да, одна и та же карта не привязывается, прийдется привязать другую, с меньшим кешбеком, хотя можно и не привязывать, а оплачивать на кассе картой с кешбеком на продукты.

Тільки ж пам'ятайте, що оплата QR-кодом проходить як онлайн, а карткою на касі буде офлайн.

Щодо картки БВР нагадаю, оплата нею інтернет-замовлень на сайті Сільпо додає до Сільпошних балів ще 4% чистими (реквізити картки треба вводити вручну, бо через МастерПас додають натомість тільки 1%).

Тому я б купував все фасоване й легко зрозуміле через інтернет карткою БВР, а решту (м'ясо наприклад бажано обирати на власні очі) QR-кодом на касі. Ну якось так. Хоча звичайно можуть бути й більш вигідні варіанти...
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 19:50

  kreuz написав:
  Flamingo написав:Kreuz - блажен кто верует... Тут поддержка рассматривает обращения вечность. Я по аналогии с вами попытался сыграть на том что в первоначальной версии акции от МС не было конкретизировано что *5 бонусы при оплате БВР начисляются полькр при оплате через сайт. У меня была оплата на месте при заказе через сайт. В итоге заявку приняли 2 недели назад и тишина. Причем признали что текст баннера был неудачный и его поменяли

Нуаякже, важко жити без віри у когось або хоча б у щось ))

На відміну від ПУМБу наприклад, тут моє звернення щодо випуску віртуалки не загубилося й через кілька тижнів. Хотіли мені замість неї фізичну дати, за якою мені їхати незручно було. А потім самі зателефонували й доповіли, що видалили моє замовлення й запропонували знову оформити віртуальну, що я й зробив нещодавно. Налили 15кгрн, тепер чекаю кешбеків по категоріям.

Ну от, за моїми зверненнями маю такі результати:
+ спецпрозиції від банку додано;
– 4% за оплату інтернет-замовлень на касі через QR не отримано, бо не відповідає умовам;
+ 4% за оплату МастерПасом на сайті отримано, хоча тепер вже кажуть, що треба платити лише вводячи реквізити картки вручняк.

Отже, очікування мої не були марними, а Бобер разом із Сільпом хоч і довго, але результативно розглядають принаймні мої звернення. Чого й усім бажаю ))
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 23:13

С некоторых пор по банковским спецпредложениям больше не наливают стандартный 1%. То есть, если написано x3, то будет 3% бонусов, а не 3+1, как раньше.
M-Audio
 
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  #<1 ... 68697071
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