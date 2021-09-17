Более того если карта сибаса у вас уже привязана в приложении Сильпо и при этом приложения Сильпо и БВР зарегины на один и тот же номер телефона, то карта сибаса в приложении БВР тоже уже видна. А вот привязать ту же карту Сибаса в другой акк Сильпо не получится. Мастеркард не дает привязывать одну и ту же карту в разные Мастерпасс-кошельки
Flamingo написав:Более того если карта сибаса у вас уже привязана в приложении Сильпо и при этом приложения Сильпо и БВР зарегины на один и тот же номер телефона, то карта сибаса в приложении БВР тоже уже видна. А вот привязать ту же карту Сибаса в другой акк Сильпо не получится. Мастеркард не дает привязывать одну и ту же карту в разные Мастерпасс-кошельки
Да, одна и та же карта не привязывается, прийдется привязать другую, с меньшим кешбеком, хотя можно и не привязывать, а оплачивать на кассе картой с кешбеком на продукты.
Flamingo написав:Более того если карта сибаса у вас уже привязана в приложении Сильпо и при этом приложения Сильпо и БВР зарегины на один и тот же номер телефона, то карта сибаса в приложении БВР тоже уже видна. А вот привязать ту же карту Сибаса в другой акк Сильпо не получится. Мастеркард не дает привязывать одну и ту же карту в разные Мастерпасс-кошельки
Да, одна и та же карта не привязывается, прийдется привязать другую, с меньшим кешбеком, хотя можно и не привязывать, а оплачивать на кассе картой с кешбеком на продукты.
Тільки ж пам'ятайте, що оплата QR-кодом проходить як онлайн, а карткою на касі буде офлайн.
Щодо картки БВР нагадаю, оплата нею інтернет-замовлень на сайті Сільпо додає до Сільпошних балів ще 4% чистими (реквізити картки треба вводити вручну, бо через МастерПас додають натомість тільки 1%).
Тому я б купував все фасоване й легко зрозуміле через інтернет карткою БВР, а решту (м'ясо наприклад бажано обирати на власні очі) QR-кодом на касі. Ну якось так. Хоча звичайно можуть бути й більш вигідні варіанти...
Flamingo написав:Kreuz - блажен кто верует... Тут поддержка рассматривает обращения вечность. Я по аналогии с вами попытался сыграть на том что в первоначальной версии акции от МС не было конкретизировано что *5 бонусы при оплате БВР начисляются полькр при оплате через сайт. У меня была оплата на месте при заказе через сайт. В итоге заявку приняли 2 недели назад и тишина. Причем признали что текст баннера был неудачный и его поменяли
Нуаякже, важко жити без віри у когось або хоча б у щось ))
На відміну від ПУМБу наприклад, тут моє звернення щодо випуску віртуалки не загубилося й через кілька тижнів. Хотіли мені замість неї фізичну дати, за якою мені їхати незручно було. А потім самі зателефонували й доповіли, що видалили моє замовлення й запропонували знову оформити віртуальну, що я й зробив нещодавно. Налили 15кгрн, тепер чекаю кешбеків по категоріям.
Ну от, за моїми зверненнями маю такі результати: + спецпрозиції від банку додано; – 4% за оплату інтернет-замовлень на касі через QR не отримано, бо не відповідає умовам; + 4% за оплату МастерПасом на сайті отримано, хоча тепер вже кажуть, що треба платити лише вводячи реквізити картки вручняк.
Отже, очікування мої не були марними, а Бобер разом із Сільпом хоч і довго, але результативно розглядають принаймні мої звернення. Чого й усім бажаю ))
Сегодня дважды не смог оплатить в сильпо через аппку БВР. Кассир сканировла QRкод и сообщала что он системой не идентифицируется. Через QR аппки сильпо все прошло нормально с того же самого кошелька мастерпасс. Поддержка БВР на мой вопрос почему так ответила:
Наразі було виявлено проблему при скануванні QR коду з розділу бонус на касі Сільпо. Порушено тільки Android пристрою. Наші спеціалісти вже вирішують це питання Зараз, будь ласка, скористайтеся штрихкодом на вашій пластиковій карті Банк Власний Рахунок, щоб бали були нараховані
Как то так... В общем если у вас андроид имейте в виду когда пойдете в сильпо