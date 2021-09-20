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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 вер, 2021 12:28
Более того если карта сибаса у вас уже привязана в приложении Сильпо и при этом приложения Сильпо и БВР зарегины на один и тот же номер телефона, то карта сибаса в приложении БВР тоже уже видна. А вот привязать ту же карту Сибаса в другой акк Сильпо не получится. Мастеркард не дает привязывать одну и ту же карту в разные Мастерпасс-кошельки
Додано: Пон 13 вер, 2021 12:59
Да, одна и та же карта не привязывается, прийдется привязать другую, с меньшим кешбеком, хотя можно и не привязывать, а оплачивать на кассе картой с кешбеком на продукты.
Додано: Пон 13 вер, 2021 19:45
Тільки ж пам'ятайте, що оплата QR-кодом проходить як онлайн, а карткою на касі буде офлайн.
Щодо картки БВР нагадаю, оплата нею інтернет-замовлень на сайті Сільпо додає до Сільпошних балів ще 4% чистими (реквізити картки треба вводити вручну, бо через МастерПас додають натомість тільки 1%).
Тому я б купував все фасоване й легко зрозуміле через інтернет карткою БВР, а решту (м'ясо наприклад бажано обирати на власні очі) QR-кодом на касі. Ну якось так. Хоча звичайно можуть бути й більш вигідні варіанти...
Додано: Сер 15 вер, 2021 19:50
Ну от, за моїми зверненнями маю такі результати:
+ спецпрозиції від банку додано;
– 4% за оплату інтернет-замовлень на касі через QR не отримано, бо не відповідає умовам;
+ 4% за оплату МастерПасом на сайті отримано, хоча тепер вже кажуть, що треба платити лише вводячи реквізити картки вручняк.
Отже, очікування мої не були марними, а Бобер разом із Сільпом хоч і довго, але результативно розглядають принаймні мої звернення. Чого й усім бажаю ))
Додано: Сер 15 вер, 2021 23:13
С некоторых пор по банковским спецпредложениям больше не наливают стандартный 1%. То есть, если написано x3, то будет 3% бонусов, а не 3+1, как раньше.
Додано: Чет 16 вер, 2021 10:12
Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:13
Сегодня дважды не смог оплатить в сильпо через аппку БВР. Кассир сканировла QRкод и сообщала что он системой не идентифицируется. Через QR аппки сильпо все прошло нормально с того же самого кошелька мастерпасс. Поддержка БВР на мой вопрос почему так ответила:
Наразі було виявлено проблему при скануванні QR коду з розділу бонус на касі Сільпо. Порушено тільки Android пристрою. Наші спеціалісти вже вирішують це питання
Зараз, будь ласка, скористайтеся штрихкодом на вашій пластиковій карті Банк Власний Рахунок, щоб бали були нараховані
Как то так... В общем если у вас андроид имейте в виду когда пойдете в сильпо
Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:19
Кстати пока писал сообщение - прилетело на Вайбер - Повертаємо 30 грн за розрахунок карткою!
Подробности как бы тут
Но оно по ходу не для всех а только для тем кому пришло смс или вайбер
Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:55
На горячці БВР не знають точно, чи підпадає картка БВр під цю акцію Востока Пообіцяли протягом двох днів надати інформацію о коректності надіслання повідомлення клієнту, в якого є тільки БВР
Додано: Вів 21 вер, 2021 10:09
Re: Банк Восток
Не знайшов в тарифах по картці World Elite деталей про послугу безкоштовного ПЛР-тестування. В умовах про цю перевагу не зазначена кількістть тестувань які можна пройти за місяць. Якщо на форумі є представник банку, або хтось знає, чи користувався послугою, то поясніть мені, будь ласка.
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