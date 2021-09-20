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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 вер, 2021 10:14
Мне кажется вам проще будет узнать если вы обратитесь в консьерж службу вашей МПС. Они видят какие карты каких банков учавствуют в программе и сколько раз можно воспользоваться услугой
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Flamingo
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