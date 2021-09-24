Додано: Суб 25 вер, 2021 00:34

Пансер написав: Відкрив картку за запрошенням одного з форумчан, пройшло майже 2 тижні, а 50 грн так і не нарахували. В когось таке було? Відкрив картку за запрошенням одного з форумчан, пройшло майже 2 тижні, а 50 грн так і не нарахували. В когось таке було?

У меня тоже такое было, мне не начисляли. Таки пишите в поддержку. И готовьтесь к выносу мозга, там требуют такое- надайте, будь ласка, скріншот повідомлення котре вам прислали з запрошення, потрібно щоб на скріншоті було видно дату коли ви запрошення отримали. Уточніть прізвище ім'я по-батькові та фінансовий номер людини що вас запросила...Тк ссылка была форумчанина, ничего этого у меня не было (только ссылка), и целый день мурыжили, что без этих данных вопрос ну никак не решится. Так у них, видать, в методичкахСовсем достали, и тогда помогли магические слова "тогда я пишу жалобу в НБУ". И о чудо, данных о дате установки мною приложения, самой ссылки и названия форума оказалось достаточно, даже ник форумчанина не сдал, чз несколько дней всё начислилиПоэтому сразу отвечайте, какие данные есть и что других нет, тк друг с форума. Ну, если есть телефон друга, оно, конечно, быстрее будет.